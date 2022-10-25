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Ekonomi Bu sözlerle duyurdu: Dünyada ilk kez gerçek kriz başladı
Ekonomi

Bu sözlerle duyurdu: Dünyada ilk kez gerçek kriz başladı

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, LNG piyasalarında arzın talebi karşılayamayacağı endişesi ve petrol üreticilerinin üretimi kısma kararının dünyada yaşanan 'ilk gerçek enerji krizine' neden olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-10-25 11:33:00 -
Bu sözlerle duyurdu: Dünyada ilk kez gerçek kriz başladı

Singapur Enerji Haftası etkinliğine katılan Birol, Ukrayna savaşı sürecinde Avrupa'nın LNG ithalatının artması ile Çin'de yakıt talebinin artma olasılığının, piyasada gelecek yıl için yalnızca 20 bcm LNG kapasitesi olacağı düşünüldüğünde, sıkışıklığa neden olabileceğini söyledi.

Birol, aynı zamanda Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya'nın da dahil olduğu OPEC+'ın üretimi günde 2 milyon varil azaltma kararının da "riskli" olduğunu ve IEA'nın küresel petrol talebinin bu yıl günlük 2 milyon varile yükselmesini beklediğini söyledi.

Ekonomiler için tehlike taşıyor

Birol "(Bu durum) dünyanın dört bir yanında birçok ekonomi resesyonun eşiğine gelmişken tehlike taşıyor" dedi.
Birol ayrıca, tavan fiyat uygulamalarına rağmen piyasaya Rus petrolünün girmesine ihtiyaç duyulduğunu, talebi karşılayabilmek için %80-%90 arasında bir seviyenin "teşvik edici" olacağını ifade etti.

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