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Dünya Bu sözler rahatsız etti! İsrail Büyükelçisi BM Genel Kurulu terk etti
Dünya

Bu sözler rahatsız etti! İsrail Büyükelçisi BM Genel Kurulu terk etti

Terör devleti İsrail'in Gazze'ye yönelik kalleş saldırılarının ardından BM Genel Kurulu toplandı. Kurulda konuşma yapan Filistin'in BM'deki Büyükelçisi, İsrail'i çocukları katlettiğini ve savaş suçları işlediği söyledi. Filistin'in Büyükelçisi'nin bu sözleri İsrail'in BM'deki Büyükelçisi Gilad Ardan salonu terk etti.

Yeniakit Publisher
2021-05-20 20:21:00 -
Bu sözler rahatsız etti! İsrail Büyükelçisi BM Genel Kurulu terk etti

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, (BMGK) Filistin gündemiyle toplandı. İsrail'in Gazze'ye saldırıları ve Doğu Kudüs'te Filistinlilerin evlerinden zorla çıkarılmaları görüşüldüğü toplantıda, Filistin'in BM'deki Büyükelçisi, kürsüde İsrail'i çocukları katletmek ve savaş suçlarıyla suçladı.

Filistin Büyükelçisi'nin sözlerine katlanamadı

Filistin'in BM'deki Büyükelçisi, "Tüm dünyanın gözü önünde İsrail, masum sivilleri katlediyor. Buna dur zamanı gelmiştir. Artık ses çıkarma zamanı" diye konuştu. Filistin'in BM'deki Büyükelçisinin sözleri üzerine İsrail'in BM'deki Büyükelçisi Gilad Ardan salonu terk etti.

Şimdiye kadar Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1'i açık, 3'ü kapalı 4 toplantı yapıldı. Ancak toplantıdan hiçbir sonuç çıkmadı. ABD, Yahudi yerleşimlerinin durdurulması ve İsrail'in saldırılarından endişe duyulduğunu belirten metinleri engelledi.

Birleşmiş Milletler, İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonucu en az 75 bin kişinin yerinden edildiğini duyurdu.

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