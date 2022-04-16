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Siyaset Bu sözler kavga çıkarır! Ümit Özdağ'dan İmamoğlu'na salvo
Siyaset

Bu sözler kavga çıkarır! Ümit Özdağ'dan İmamoğlu'na salvo

Irkçı çıkışlarıyla bilinen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bozuk saatin günde iki defa doğruyu göstermesi misali doğruları söyledi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tehlikeli bir siyasetçi olduğunu belirten Özdağ, "Diyarbakır'da ayrı, Edirne'de ayrı konuşuyor. Bu, Türk halkına yalan söylemektir" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-04-16 14:59:00 -
Bu sözler kavga çıkarır! Ümit Özdağ'dan İmamoğlu'na salvo

Irkçı çıkışlarıyla bilinen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bozuk saatin günde iki defa doğruyu göstermesi misali doğruları söyledi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tehlikeli bir siyasetçi olduğunu belirten Özdağ, "Diyarbakır'da ayrı, Edirne'de ayrı konuşuyor. Bu, Türk halkına yalan söylemektir" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, katıldığı bir YouTube yayınında, 'Ekrem İmamoğlu, cumhurbaşkanlığına aday gösterilirse destekler misiniz?' sorusunu yanıtladı.
Özdağ, Ekrem İmamoğlu'na güvenmediğini belirterek, "Ekrem İmamoğlu'nu tehlikeli bir siyasetçi olarak görüyoruz. Diyarbakır'da ayrı, Edirne'de ayrı konuşuyor. Bu, Türk halkına yalan söylemektir" ifadelerini kullandı. 

"Atatürk böyle bir sohbeti kabul etmezdi"

Özdağ daha sonra şunları söyledi: "Son günlerde Atatürk'le sohbet etmek istediğini belirtti. Acaba o sohbete Türk milletini soykırımla suçlayan Cem Özdemir'i de götürmek ister miydi? Ya da kendisini hapishaneden destekleyen Selahattin Demirtaş'ı da? Sanırım Atatürk böyle bir sohbeti kabul etmezdi."

 

 

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