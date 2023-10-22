Bu sözler İsrail Gazetesi Haaretz yazarına ait Yüz Filistinli o korkunç seti açtı ve İsrail’i işgal etti

İsrail'in en çok satan birkaç gazetesinden olan ve kendini merkez sola konumlandıran Haaretz, Hamas'ın başlattığı "Aksa Tufanı Operasyonu"ndan Başbakan Binyamin Netanyahu'yu sorumlu tutmuştu.

Bugün ise Gideon Levy, Haaretz’de 'masum insanlara ateş edeceğiz ve her şey yoluna girecek öyle mi?' diye sorduğu yazısında Filistin'in İsrail'in 'Demir Kubbe'sini delmesini de anlattı.

İşte o yazı...

“Masum insanlara ateş edeceğiz, insanların gözlerini çıkaracağız ve yüzlerini parçalayacağız, onları kovacağız, süreceğiz, el koyacağız, soyacağız, insanları yataklarından kaldıracağız, etnik temizlik yapacağız ve tabii ki Gazze Şeridi’ne yönelik inanılmaz kuşatmayı sürdüreceğiz ve her şey yoluna girecek öyle mi? Bunun böyle olmadığı bir kez daha kanıtlatmış oldu. Birkaç yüz silahlı Filistinli o korkunç seti aştı ve hiçbir İsraillinin hayal bile edemeyeceği bir şekilde İsrail’i işgal etti. Birkaç yüz kişi, acımasız bir bedel ödemeden 2 milyon Filistinliyi sonsuza kadar hapsetmenin imkânsız olduğunu kanıtlamış oldu. Cumartesi günü duman atan yaşlı Filistin buldozeri dünyanın en akıllı bariyerini delip geçerken, İsrail'in kibrini ve rehavetini de parçalamıştır. Aynı zamanda Gazze'ye ara sıra intihar uçaklarıyla saldırmanın (ve bu uçakları dünyanın yarısına satmanın) güvenliği sağlamak için yeterli olduğu fikrini de paramparça etmiş oldu.”