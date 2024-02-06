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Sağlık Bu sorun genç yaşta ortaya çıkıyor
Sağlık

Bu sorun genç yaşta ortaya çıkıyor

Yeniakit Publisher
2024-02-06 21:38:00 -
Bu sorun genç yaşta ortaya çıkıyor

Psikiyatri Uzmanı Dr. Hilal Dost, anksiyete (kaygı) bozukluğunun genç yaşlarda ortaya çıktığını ve kadınlarda erkeklerden 2 katı daha fazla görüldüğünü söyledi.

Çağın hastalıklarından olan kaygı bozukluğu özellikle gençlerde ve kadınlarda sıklıkla görülüyor. Medicana Sağlık Grubu doktorlarından Psikiyatri Uzmanı Dr. Hilal Dost, psikolojik bir rahatsızlık olan kaygı bozukluğunun tedavi edilebilen bir sağlık sorunu olduğunun altını çizerek, uyarılarda bulundu.

“Anksiyete bozukluğu genç yaşlarda ortaya çıkıyor”

Anksiyetenin dünya nüfusunun yaklaşın yüzde 10’unu etkileyen bir rahatsızlık olduğunun altını çizen Medicana Intarnational Samsun Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Dr. Hilal Dost, “Kaygı bozukluğu rahatsızlıklarının bireylerde daha çok genç yaşlarda ortaya çıktığı uzun yıllar yapılan araştırmalar sonrası tespit edildi. Ayrıca kadınlarda erkeklerden 2 katı daha fazla görüldüğü ortaya konuldu. Anksiyete, kişinin gündelik hayatta karşılaştığı ve çevresinde yaşadığı olumsuzluğa bağlı olarak hissettiği, bazen hiç bir uyarı olmaksızın da kendiliğinden ortaya çıkabilen kaygı, stres, huzursuzluk hali, baskı altında hissetme gibi genel bir psikolojik durum. Kaygı bozukluğu günümüzde artık stres, huzursuzluk, paniğin yerini alır hale geldi. Zaman zaman günlük hayatımızda yaşadığımız strese bağlı olarak anksiyete dediğimiz durumu kendimizde huzursuzluk, gerginlik, bunalmış gibi hissedebiliriz” dedi.

“Anksiyete bozukluğu tedavisi olan bir sağlık sorunudur”

Hatalığın tedavisinin olduğunu ifade eden Dr. Hilal Dost, “Kaygı bozukluğu tanısında kişinin işlevselliğini bozması, günlük hayatını etkilemesi, içinde sürekli bir gerginlik, huzursuzluk hali, sürekli kendini baskı içinde hissetmesi gibi ve bunlarda baş etmede sorunlar yaşaması, işe gitmede zorlanması, ev işlerinde yapmakta güçlük çekmesi ve kişiler arasında bozulma gibi belirtilerle ortaya çıkar. Anksiyete bozukluğu tedavisi olan bir sağlık sorunudur. Hastalar başta psikiyatri uzmanına umutsuz, sanki toparlayamayacak, iyi olmayacaklar gibi gelmekteler. Çünkü sürekli bir evham halinde, endişeli, düşünceli hali, devamlı en kötüsünü akla getirme gibi durumları hissetmektedirler. Bu da anksiyete bozukluğunun tanısıdır. Tedavide hastanın durumuna göre düzenli terapi uygulamaktayız. Terapi hastalarda çabuk sonuç aldığımız tedavi yöntemidir. İlaç tedavisi gerektiren durumlarda ise hastanın yaşadığı sorunlara göre programlama yapılmaktadır. Bu anlamda belirtilerin 1 ya da bir kaçını yaşayanlar mutlaka bir psikiyatri uzmanına görünmesi, bu psikolojik rahatsızlığın daha farklı sorunlar çıkmasına engel olmak için büyük önem taşımaktadır" diye konuştu.

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