Bu sistemle elektriği bedavaya getiriyor!

Ordu'da yaşayan emekli imam Ahmet Ergin, dere kenarına hurda malzemeleri de kullanarak kurduğu sistem ile evinin elektrik ihtiyacının büyük bir kısmını bedava karşılayabiliyor. Elektrik faturasının 3’te bir oranına düştüğünü söyleyen Ergin, imkanı olan herkesin yapması gerektiğini belirtiyor.

Altınordu ilçesine bağlı Kayabaşı Mahallesi’nde ikamet eden 70 yaşındaki emekli imam Ahmet Ergin, hobi olarak başladığı elektronik işler ile uğraşısını ilerletti. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Meslek Yüksekokulu Elektrik Bölümü'nden mezun olan Ergin, elektrik faturalarını düşürmek amacıyla, evinin altında bulunan dereye bir sistem kurmak için çalışmalara başladı.

Yaptığı araştırmaların yanı sıra, elektrik mühendislerden de bilgiler alan Ergin, oturduğu evin yaklaşık 150 metre aşağısında bulunan derenin kenarına 6 yıl önce elektrik üreten sistemi kurdu. Aralarında, hurdalıktan aldığı ve kullanılmış olan malzemeleri birleştiren Ergin, kurduğu sistem ile elektrik faturalarını 3’te bir oranına kadar düşürdü.

Evinin 120 metre aşağısında bulunan dereden faydalanmak istediğini kaydeden Ergin, “1975 yılında imam olarak göreve başladım ve KTÜ Meslek Yüksekokulu Elektrik Bölümünü bitirdim. Elektrik işlerine merakım vardı. Elektrik gittikçe yenilenebilir enerji konusunda sürekli tavsiyeleri dinledim. Ben de burada küçük bir deremiz olduğu için bu dereyi değerlendirmeye çalıştım. Deremizde şu anda su fazla ancak yaz aylarında az oluyor. Ben bu sistemi 50’lik boruya yetecek şekilde ayarladım. Suyu, derenin 220 metre yukarısından verdim” dedi.

Ahmet Ergin, kurduğu sistem ile aydınlanma sisteminin yüzde 100 arttığını belirterek, “2 kw alternatör var ve bu alternatör 500 devirde elektrik üretiyor. 500 devirde üretilen elektrik, yaklaşık 600-700 watt yapıyor. Yani bu sistem çamaşır makinesini çalıştırmıyor. Buzdolabı, soğutucu ve televizyon gibi eşyaları çalıştırıyor. 1000 watt ve üzeri ile çalışan sistemleri çalıştırmıyor.

Elektrik faturalarında sadece çamaşır makinesi etkiliyor. Elektrik faturalarım 3’te bire düştü, aydınlanma ise yüzde 100 arttı. Salonda, terasta, balkonda elektrik yakıyor, hatta çok dönüp elektriği fazla ürettiği için gece-gündüz bir de lamba yakıyorum.

Buradaki imkanlarım biraz daha fazla olsa ve su olsa bir evin her türlü ihtiyacını karşılayabilirim” diyerek, sistemi kurmak isteyenlere de tavsiyelerde bulundu.