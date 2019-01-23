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Bu şirinliğin bedeli ağır zatürre olabilir

Kuşçuluk yapanlar, hatta kuş avcılığı yapanlar, kuşlarla yakın teması olanlar ve yine mesela besleyenler ve kuş satan dükkânlarda çalışanlar; astım, KOAH, akciğer embolisi olmak üzere birçok akciğer hastalığına benzeyen kuş besleyicisi hastalığı riski altında.

23 Ocak 2019 Çarşamba 13:51
Bu şirinliğin bedeli ağır zatürre olabilir

Kuş besleyicisi hastalığı diye bir hastalık var. Belki duymuşsunuzdur. Tıp hekimleri "güvercin besleyicisi hastalığı" veya "kuş besleyicisi hastalığı" gibi isimler verirler. Bir başka deyişle aşırı duyarlılık zatürresidir.

Hastalık, kuşlara ait döküntülerde veya kuşların tüylerinde bulunan proteinlere maruz kalmak suretiyle gelişiyor.

Sadece güvercinler değil onların dışında, papağan, muhabbet kuşu, hindi ve tavuklar da bu zatürreye vesile olabilmekte.

Kuşçuluk yapanlar, hatta kuş avcılığı yapanlar, kuşlarla yakın teması olanlar ve yine mesela besleyenler ve kuş satan dükkânlarda çalışanlar bu hastalığın riski altında..

Belirtileri

Hastalık belirtileri başta astım, KOAH, akciğer embolisi olmak üzere birçok akciğer hastalığına benziyor.

Akut yani ani başlayan ve kronik bir anlamda daha sinsi seyirli olanları da var.

Akut durumda, kuş döküntü veya proteinlerine maruz kalındıktan 4-6 saat sonra

-titreme,

-ateş,

-nefes darlığı,

-kuru öksürük ve

-göğüste sıkışma hissi gibi belirtilerle ortaya çıkmaktadır.

Hasta kuş döküntüsü ve kuş proteinlerinden uzaklaşmasıyla belirtiler de gerilemektedir.

Ölümler bile olabilir

Fakat hastalığın diğer boyutu kronik tablo ise;

-iştahsızlık,

-kilo kaybı,

-yorgunluk ve

-İlerleyici akciğer sertleşmesi ile vahimdir.

Hastalık ilerledikçe maalesef solunum yetersizliği gelişmektedir ve buna bağlı ölümler ortaya çıkabiliyor.

Kuş besleyicisi hastalığına yakalananların akciğer röntgenleri ve tomografilerinde tipik olarak buzlu cam manzarası adı verilen durum vardır.

Hastaların akciğer röntgeninde akut ve kronik formlarda farklı belirtiler görülür.

Akut formda zatürreye benzer bulgular vardır, kronik form ise tipik akciğer fibrosisi (sertleşme) ile karakterizedir.

Solunum fonksiyon testlerinde akciğer hacimlerinin azalmış olduğu ama hava yollarında daralma olmadığı görülür.

İlk evrelerde kanda oksijen normal, karbon dioksit düşüktür; hastalık ilerledikçe oksijen düşmeye karbon dioksit yükselmeye başlar.

Bu hastalığa sahip olanların kuşlarla hiçbir ilgilerinin olmaması gerekir.

Ne yapmalı?

Konu kuşlardan uzaklaşmakla bitmiyor. Kuş tüyü yastık, yorgan bile artık zararlı eşyalar arasına giriyor. Bilmiyoruz evinizde bunlar ve kuştüyü yataklar varsa bunları derhal evden uzaklaştırılmalısınız. Duvarları, yerleri, halı ve mobilyaları çok iyi temizlenmelisiniz. Kuş döküntüsünün emaresi bile kalmamalı.

Yeter mi? Yetmez..

Bahçedeki kümesi kaldırmanız veya civarından dahi geçmemeniz iyi olacaktır.

Kedi köpek mi besliyordunuz ayrıca. Hemen onlardan da uzaklaşın. Ev içinde bırakın köpek, kedi bile olmamalı.

Bu hayvanlar da kuşlarınkine benzeyen proteinler bulunabileceği için evde hayvan beslenmemeli..

Hastalığın tedavisinde kortizon kullanılmaktadır.

Tedaviye cevap hastalığın derecesine göre ve kişiden kişiye farklı olmaktadır.

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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 13:51
  1. Kuş besleyicisi hastalığı
  2. güvercin besleyicisi hastalığı
  3. güvercin
  4. hindi
  5. tavuk
  6. muhabbet kuşu
  7. papağan
  8. Kuşçuluk
  9. Akut
  10. akciğer röntgenleri
  11. tomografi
  12. karbon dioksit
  13. Kuş tüyü yastık
  14. Kedi
  15. köpek
  16. kortizon

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