



İSTANBUL (AA) - Kasımpaşa'nın İtalyan ekibi Udinese'den sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı Hırvat forvet Stipe Perica, lacivert-beyazlı formayla goller atmak için hazır olduğunu belirtti.

Lacivert-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarında görüşlerine yer verilen 23 yaşındaki futbolcu, Kasımpaşa'ya transfer olmaktan mutluluk duyduğunu aktararak, "Bu kulüp hakkında güzel şeyler duydum. Bu sezon için hedefimizin ne olduğunu biliyorum. İyi oynamaya ve goller atmaya hazırım. Bunun için Kasımpaşa'ya geldim." ifadelerini kullandı.



