Koronavirüs salgını hayatın pek çok alanını etkiledi. Salgın sebebiyle umre ziyaretleri durduruldu. Vatandaşlara umre ücretleri iade edilmeye başlandı. Haziran ayıyla birlikte hac kayıtlarını yaptıranlar “Hac iptal mi?” , “Bu sene hac olmayacak mı?” sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte, detaylar.

Bu sene hac var mı? | 2020 hac iptal mi?

Binlerce kişi bu sene hac ibadetinin yerine getirilip getirilmeyeceğini merak ediyor. Hac ibadeti için ilk kafile 22 Haziran 2020’de yola çıkacaktı. İkinci hac kafilesinin ise 25 Temmuz 2020’de yola çıkması planlanıyordu. Ancak hac ibadetinin bu sene iptal olup olmadığına yönelik resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

Resmi bir açıklamanın yapılmasa dahi kulislerde bu sene hac ziyaretlerinin iptal edileceği konuşuluyor.

Salgın sebebiyle Diyanet bu sene Hac ücretlerini tahsil etmedi.

Suudi Arabistan'ın Hac ve Umre Bakanı Muhammed Salih bin Taher Banten , “Mevcut koşullar altında Allah'tan bizi kurtarmasını istediğimiz küresel salgından bahsederken krallık Müslümanları ve vatandaşların sağlığını korumak istiyor. Sözleşmelerinizi yapmadan önce beklemeniz gerekiyor” ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan Endonezya ve Singapur bu sene hacı adayı göndermeme kararı aldı.

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