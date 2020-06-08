  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İSLAM

Bu sene hac var mı? | 2020 hac iptal mi?

Ne zaman hacca gidilecek? Koronavirüs salgını sebebiyle umre ziyaretleri iptal edildi. Hac dönemi yaklaşırken kesin kayıt yaptıran pek çok kişi "Hac iptal mi oldu?" , "Hac paraları iade edilecek mi?" , "Hac iptal olursa hakkım yanar mı?" , "Hac iptal edilirse seneye gidebilir miyim?" , "Hac iptal edildi mi?" , "Hac kurasında ismi çıkanların hakkı yanacak mı?" , "Bu sene hac ibadeti olmayacak mı?" , "Hac kafilesi ne zaman yola çıkacak?", "Hacca ne zaman gidilecek?" , "Hacca ne zaman gidilecek 2020" , "2020 hac iptal mi?" sorularının cevaplarını araştırıyor. Peki, hac için ödenen paralar ne olacak?

Yeniakit Publisher
2020-06-08 10:34:00 -
Bu sene hac var mı? | 2020 hac iptal mi?

Koronavirüs salgını hayatın pek çok alanını etkiledi. Salgın sebebiyle umre ziyaretleri durduruldu. Vatandaşlara umre ücretleri iade edilmeye başlandı. Haziran ayıyla birlikte hac kayıtlarını yaptıranlar “Hac iptal mi?” , “Bu sene hac olmayacak mı?” sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte, detaylar.

Bu sene hac var mı? | 2020 hac iptal mi?

Binlerce kişi bu sene hac ibadetinin yerine getirilip getirilmeyeceğini merak ediyor. Hac ibadeti için ilk kafile 22 Haziran 2020’de yola çıkacaktı. İkinci hac kafilesinin ise 25 Temmuz 2020’de yola çıkması planlanıyordu. Ancak hac ibadetinin bu sene iptal olup olmadığına yönelik resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

Resmi bir açıklamanın yapılmasa dahi kulislerde bu sene hac ziyaretlerinin iptal edileceği konuşuluyor.

Salgın sebebiyle Diyanet bu sene Hac ücretlerini tahsil etmedi.

Suudi Arabistan'ın Hac ve Umre Bakanı Muhammed Salih bin Taher Banten , “Mevcut koşullar altında Allah'tan bizi kurtarmasını istediğimiz küresel salgından bahsederken krallık Müslümanları ve vatandaşların sağlığını korumak istiyor. Sözleşmelerinizi yapmadan önce beklemeniz gerekiyor” ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan Endonezya ve Singapur bu sene hacı adayı göndermeme kararı aldı.

UMRE ÜCRETLERİNİN İADESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Namaz kılınması mekruh olan vakitlerde tavaf namazı kılınabilir mi?
Namaz kılınması mekruh olan vakitlerde tavaf namazı kılınabilir mi?

İSLAM

Namaz kılınması mekruh olan vakitlerde tavaf namazı kılınabilir mi?

Meşru bir mazereti olmadığı halde arabaya binerek sa’y yapan kimsenin ne yapması gerekir?
Meşru bir mazereti olmadığı halde arabaya binerek sa’y yapan kimsenin ne yapması gerekir?

İSLAM

Meşru bir mazereti olmadığı halde arabaya binerek sa’y yapan kimsenin ne yapması gerekir?

Ölenin oruç borcu ödenebilir mi? Ölenin oruç borcu varsa ne yapılır?
Ölenin oruç borcu ödenebilir mi? Ölenin oruç borcu varsa ne yapılır?

İSLAM

Ölenin oruç borcu ödenebilir mi? Ölenin oruç borcu varsa ne yapılır?

Kurban bayramı ne zaman? | Kurban bayramı tatili kaç gün?
Kurban bayramı ne zaman? | Kurban bayramı tatili kaç gün?

İSLAM

Kurban bayramı ne zaman? | Kurban bayramı tatili kaç gün?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 4 katlı bina
Satılık 4 katlı bina

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı