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Ekonomi Bu sektörde ciddi eleman açığı var! Günlük 2 bin liraya çalışan aranıyor
Ekonomi

Bu sektörde ciddi eleman açığı var! Günlük 2 bin liraya çalışan aranıyor

Yeniakit Publisher
2023-11-02 13:29:00 - 2023-11-02 13:29:16
Bu sektörde ciddi eleman açığı var! Günlük 2 bin liraya çalışan aranıyor

Mecliste bekleyen kentsel dönüşüm yasasının onaylanmasıyla birlikte kentsel dönüşüm de hızlanacak ama sektörde öne çıkan bazı sorunlar var. İşte sektördeki son durum:

Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkanı Hakan Şişik, mecliste bekleyen kentsel dönüşüm yasasının onaylanmasıyla birlikte kentsel dönüşümün hızlanacağını belirtirken, sektördeki kalifiye eleman açığı için AYİDER olarak meslek liseleriyle işbirliği yapacaklarını bildirdi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, AYİDER, "Cumhuriyetin 100. Yılında Yeşil Kent İstanbul" başlıkla düzenlediği etkinliğe iş, siyaset ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Açıklamada burada yaptığı konuşmaya yer verilen Hakan Şişik, iklim krizine karşı binaların yeşil dönüşümünün yapılması gerektiğini ifade ederek, "Kentsel dönüşümü konuşuyoruz ama binaların yeşil mi, çelik mi gibi nasıl yapılması gerektiğini konuşmuyoruz. İstanbul, tarihten beri su fakiri bir kent ve iklim kriziyle birlikte de yağmur periyodlarının azalması nedeniyle barajlardaki su azaldı. Bu yüzden su tüketimini azaltmalıyız." ifadelerini kullandı.

Elemana ihtiyaç var

Su ve enerji tasarrufuna yönelik alınabilecek tedbirlere değinen Şişik, bakanlığın yürütmüş olduğu ve altyapısı hazır hale gelen "YeS-Tr" belgesinin yakın zamanda işleve alınmasıyla birlikte AYİDER üyesi inşaat firmalarının "YeS-Tr" belgeli inşaat yapacaklarını belirtti.

Şişik, 6 Şubat’taki deprem felaketinin ardından kalifiye elemanların yer değiştirdiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:
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"Günlük 2 bin lira yevmiye vermemize rağmen eleman bulamıyoruz. Sektörde kaynakçı, sıvacı gibi ciddi bir açık var. Gençler bu meslekleri tercih etmiyorlar ancak inşaat sektörü Türkiye’nin lokomotif sektörü ve bu alanda çalışan insanlar neredeyse beyaz yakalılarla eşdeğer ve hatta çoğu zaman onların üzerinde kazanç elde ediyorlar. Ne yazık ki sektörel açık Avrupa ülkelerinde olduğu gibi bizi de etkiliyor. Mecliste bekleyen kentsel dönüşüm yasasının onaylanmasıyla birlikte kentsel dönüşümün de hızlanacaktır. Sektördeki kalifiye eleman açığı için AYİDER olarak meslek liseleriyle iş birliği yapmak adına MEB ile görüşmeye başlayacağız."

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