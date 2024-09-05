Bu şehirde turistler soluğu kebapçıda alıyor

Kebabın başkenti Adana'da gurbetçi nüfusuyla birlikte kırmızı et tüketimi de artmaya başladı. Gurbetçiler esnafa adeta can suyu olurken yerli ve yabancı turistler Adana'ya geldiklerinde kentin en ünlü yiyeceği olan Adana kebabı yemeden gitmiyor.

"Adana'nın lezzetlerini insanlara sunuyoruz"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan kebapçı Yaşar Aydın, "Gurbetçiler yaz aylarında Adana'ya akın ediyorlar. Kayseri, Gaziantep, Kahramanmaraş, Aksaray, Konya, Ankara ve tüm çevre illerden de geliyorlar. Bunun yanı sıra yurt dışından da ciddi bir müşteri potansiyelimiz var. Her gün onların sayesinde dükkanımız doluyor. Bizler de Adana'nın misafirperverliğini ve bol izzet, ikramını insanlara sunuyoruz" dedi.

"Hem göz hem mide doyuyor"

Adana kebabın hem gözü hem de mideyi doyurduğunu anlatan Aydın, "Bizim Adana'da 1 kebap söylersin yanında 6-7 çeşit salata ücretsiz verilir. Başka illerde böyle bir durum yok. 1 Adana kebap, 1 içecek şu anda 400 TL'yi bulmuyor. Gurbetçilerin gelmesinden mutluyuz. Adana'ya gelip Adana Kebap yemeden gitmek olmaz" ifadelerini kullandı.

"Yurt dışında böyle lezzet yok "

Avusturya'nın başkenti Viyana'dan Adana'ya gelen ve kebap yiyen Cengiz Alpay, "Sosyal medyada hep kebabı görüyorduk. Biz de gelince tadına bakmak istedik. Yurt dışında böyle lezzet yok maalesef. Çok memnun kaldım" dedi.

"Adana kebap Adana'da yenmeli"

Kıbrıs'tan gelen Aydın Biroğlu, "Misafirlerim geldiği zaman ilk durağım hep burası oluyor. Adana kebabı ben de çok beğendim, misafirlerimde çok beğendi" diye konuştu.

Antalya'dan ailesiyle birlikte gelen Kübra Toğuz, "Her şey çok güzeldi. Ailecek geldik. Antalya'da böyle lezzet bulamıyoruz. Adana kebap Adana'da yenmeli" şeklinde konuştu.