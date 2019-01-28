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“Bu şehir için hep birlikte çalışacağız”

Osmanlı Ocakları 1299 Derneği tarafından düzenlenen gecede konuşan Başkan Adayı Ekrem Yüce, “Sakarya kardeşlik coğrafyamızın başkenti, kültürel farklılıkların buluşma noktasıdır. İnşallah 31 Mart’ta seçimlerden başarıyla ayrılıp dürüstlüğü, kararlılığı ve güvenilirliği ilke edinerek hep birlikte şehrimize hizmet edeceğiz” dedi.

28 Ocak 2019 Pazartesi 15:06
“Bu şehir için hep birlikte çalışacağız”

ADEM ŞAHİN - AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem Yüce, Osmanlı Ocakları 1299 Derneği tarafından düzenlenen geceye katıldı. Kale Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen buluşmada AK Parti Adapazarı Belediye Başkan Adayı Mutlu Işıksu, Söğütlü Belediye Başkanı Hüseyin Genç, STK temsilcileri, dernek üyeleri, Doğu ve Güneydoğu başta olmak üzere Trakya’dan Kırımlı derneklere kadar birçok davetli yer aldı. Başkan Adayı Ekrem Yüce, gecenin Sakarya’daki birlik ve beraberliğin en güzel örneği olduğunu söyledi.

AK Parti’nin yanında yer alacağız

Programın açılış konuşmasını yapan Osmanlı Ocakları 1299 Derneği İl Başkanı Mehmet Demir, “Biz tüm dernek üyelerimizle birlik ve beraberlik içerisindeyiz. 15 Temmuz’u unutmadık, unutturmayacağız. Ülkemizin huzuru, çocuklarımızın geleceği için beraberce AK Parti’nin yanında yer alacağız. Partimize ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Ekrem Yüce’ye desteğimiz sonsuzdur” dedi.

Misafirperver coğrafya

Tarihçi Resul Narin ise yaptığı konuşmada; “Bu coğrafya çok misafirperver. Osmanlı’nın kurulduğu önemli bir yer. Osmanlı bu coğrafyada sıkıntı çeken, zorluk yaşayan insanlara sahip çıktı. Bize bizden başka sahip çıkacak kimse yok. Bu birlik ve beraberliğin devam etmesini temenni ediyorum” diye konuştu.

Birlik ve beraberlik vurgusu

Sakarya’nın farklı kimlik ve kültürlerin buluşma noktası olduğunu dile getirerek sözlerine başlayan Başkan Adayı Ekrem Yüce, birlik, beraberlik ve kardeşliğin devam edeceğini söyledi. Yüce, “Sakarya kardeşlik coğrafyamızın başkenti, kültürel farklılıkların buluşma noktasıdır. Farklı şehirlerden Sakarya’mıza gelip yerleşen ailelerimiz aynı toprak üzerinde birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde yaşamlarını sürdürmektedir. Biz bu farklılıkları zenginliğe çevirerek bir ve beraber olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Millete hizmet sevdası

Başkan Adayı Ekrem Yüce, “Milletimize, memleketimize hizmet için bir yolculuğa çıktık. 30 yılı aşkın süredir hizmet sevdamızla ülkemizin farklı noktalarındaydık. Şimdi yeniden doğup, büyüdüğümüz şehre hizmet etme fırsatına nail olduk. İnşallah sizlerin destekleriyle 31 Mart’ta seçimlerden başarıyla ayrılıp dürüstlüğü, kararlılığı ve güvenilirliği ilke edinerek çalışmalar gerçekleştireceğiz. Bu şehre hep birlikte hizmet edecek, daha da yaşanılabilir kılacağız” dedi.

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Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 15:06
  1. AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem Yüce

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