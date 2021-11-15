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Gündem Bu sefer plajda çıplaklar değil, piknikçiler boy gösterdi!
Gündem

Bu sefer plajda çıplaklar değil, piknikçiler boy gösterdi!

Antalya'da sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar Konyaaltı plajına akın etti. Plajı bu sefer çıplaklar değil piknikçiler doldurdu.

Yeniakit Publisher
2021-11-15 18:59:00 - 2021-11-15 19:34:08

Antalya'da Kasım ayı olmasına rağmen henüz etkisini hissetirmeyen kış, vatandaşların sahillere akın etmesine sebep oldu.

Çıplaklar değil, piknikçiler çoğunluktaydı

Kasım ayında Konyaaltı plajını çıplaklar değil, piknikçiler doldurdu. Güneşli havanın tadını çıkartan vatandaşlar, sahil kenarında aileleri ile keyifli vakit geçirdi.

Hava sıcaklığının 25, deniz suyu sıcaklığının 23, nem oranının yüzde 39 olarak ölçüldüğü kentte, aralarında turistlerin de olduğu bazı kişilerin ise denize girdiği gözlendi.

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