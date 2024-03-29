Bu sefer iyi düşün İzmir! Ya heykel ya hizmet! Soyer’den giderayak bir put daha

İzmir Büyükşehir Belediyesi, geçirdiği kalp kriziyle 28 yıl önce vefat eden Zeki Müren’in anısını yaşatmak adına heykelini yaptı.

Heykeli ziyaret eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, şu ifadeleri kullandı:

“Zeki Müren ile İzmir arasında güçlü bir bağ olduğunu düşünüyorum. Bu şehir Anadolu’nun, Türkiye’nin nasıl öncüsüyse Zeki Müren de aslında Sanat Güneşi olma kimliğinin bir ileri adımını hep İzmir’de atmış.

"Onun sonsuzluğa kadar yaşamasını diliyoruz"

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İzmir Fuarı’nın Zeki Müren için önemine değinen Başkan Tunç Soyer, sözlerine şöyle devam etti:

“Çocukluğumdan hatırlıyorum. Fuara ailelerimizle geldiğimizde sahneye Zeki Müren’in çıkması heyecanla beklenirdi. Hangi kıyafetle acaba çıkacak diye merak edilirdi. Çok öncü bir insandı. Bu toplum ileriye evriliyorsa sadece siyasetçilerin maharetinden değil özellikle sanatçıların maharetinden. Toplumun duygularını, düşüncelerini belirleyen, onları başka bir zenginlikle buluşturan sanatçıların büyük payı var bunda.

Zeki Müren’in de biz hissetmesek de hepimizin hayatında çok derin izler bırakmış olduğunu biliyorum. Onu yaşatacak olmak, ölümsüzlüğüne bir nebze olsun katkı vermek hepimiz için gurur vesilesi. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak İzmir’in cenneti Kültürpark’ta onun sonsuzluğa kadar yaşamasını diliyoruz."

Zeki Müren heykelinin tasarımını, İzmir Büyükşehir Belediyesi Plastik Sanatlar Şefliği personeli heykeltıraş Yücel Tonguç Sercan yaptı.

Modelajı ve büst kalıp işlemleri, Tarihi Bıçakçıhan’da oluşturulan heykel atölyesinde yapıldı.