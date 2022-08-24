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Siyaset Bu sefer de avukatları hedef seçti! Barolar nerdesiniz? Müslümanlara "Ortaçağ'dan gelen kafa" diyen baro başkanları neredesiniz?
Siyaset

Bu sefer de avukatları hedef seçti! Barolar nerdesiniz? Müslümanlara "Ortaçağ'dan gelen kafa" diyen baro başkanları neredesiniz?

Yüzde 13’e düşürülen faiz SSK'yı batıran Kemal Kılıçdaroğlunu rahatsız etti. Sosyal medya hesabından rahatsızlığını dile getiren Kılıçdaroğlu avukatlarıda hedef aldı.

Yeniakit Publisher
2022-08-24 19:16:07 - 2022-08-24 19:16:07

LGBT'yi açıkça savunan 6'lı masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu Bugün kamera karşısına geçerek faiz indirimi üzerinden avukatları hedef olarak seçti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, borcu olan vatandaşlara seslenerek, "Borçlarınız nedeniyle avukatlar tarafından aranacaksınız. Tehdit edecekler. Bunlar tefecilerdir, bunlar mafyadır. Bunlar engerekler ve çiyanlardır. Bunlar aşınıza ve ekmeğinize göz koyanlardır. Sakın ödemeyin, seçimlerden sonra onlarla ben konuşacağım ben. '' dedi.

Her fırsatta müslümanları hedef tahtasına çeviren ve müslümanlara "Ortaçağ'dan gelen kafa" diyen baro başkanları Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına nasıl bir tepki verecek avukatlardan yana mı olacak yoksa Kılıçdaroğlu'nu destekleyerek sessiz mi kalacak? merak ediliyor.

 

 

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