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Dünya Bu sefer ciddi görünüyor! İran’dan Haniye için intikam yemini
Dünya

Bu sefer ciddi görünüyor! İran’dan Haniye için intikam yemini

Yeniakit Publisher
2024-09-07 20:15:00 - 2024-09-07 20:16:05
Bu sefer ciddi görünüyor! İran’dan Haniye için intikam yemini

Tahran'da Hamas lideri şehit İsmail Haniye'yi koruyamayan ve her zaman olduğu gibi İsrail'e tehditler savurup Orta Doğu'yu karıştırmakla yetinen İran’dan İsrail’e yönelik bir tehdit daha geldi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Koordinatörü General Muhammed Rıza Nakti, İran’ın başkenti Tahran'da katıldığı bir programda gazetecilerin eski Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye suikastına İran'ın nasıl karşılık vereceğine ilişkin sorularına cevap verdi.

“Kesinlikle karşılık verilecek”
Heniyye'nin Tahran'da İsrail tarafından hedef alınmasına "kesinlikle" karşılık vereceklerini belirten Nakti, İran'ın alacağı intikamda hiçbir şüphenin olmadığını ve alınacak intikamın İranlı yetkililer tarafından çoğu kez dile getirildiğini ifade etti.

"Uygun zamanda…"
Nakti, "İsfahan'daki dostlarımıza tatlılarını hazırlamalarını söyledim. Halkımız, intikam konusunda iyi haberler alacak. Ancak atılacak adımın zamanlaması önemli ve uygun zamanda verilecek karşılığın etkisi daha yüksek olacaktır" ifadelerini kullandı.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin 31 Temmuz'da Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından İran'ın İsrail'e misilleme saldırısı yapması bekleniyor.

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