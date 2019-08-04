Bu sabunlar kişisel bakım rutininizi tamamen değiştirecek!
Tamamen doğal ürünlerle hazırlayabileceğiniz bu sabunlar, kişisel bakımınız için önemli bir rol oynayacak. İşte, bundan sonra evlerinizden eksik etmek istemeyeceğiniz birbirinden şahane ev yapımı sabun tarifleri...04 Ağustos 2019 Pazar 16:26
Kadınlar ışıl ışıl parlayan bir cilde sahip olmak ister. Böyle bir ışıltıya sahip olabilmek içinse kozmetik ürünlere servet akıtmanıza hiç gerek yok. İşte, karşınızda tamamen doğal ürünlerden hazırlanan ev yapımı sabun tarifleri...
Havuç sabunu
Malzemeler:
- 300 ml Hindistan cevizi yağı
- 400 ml zeytinyağı
- 100 ml badem yağı
- 200 ml su
- 200 gram pişmiş havuç
- 1 yemek kaşığı işlenmemiş bal
- 20 damla havuç özü yağı
- 110 gram sodyum hidroksit
Havuç sabunu, akne oluşumunu engeller. Ayrıca bu mis kokulu sabun kuru cilt tipine sahip olanlar tarafından gönül rahatlığıyla kullanılabilir.
Dilimlenmiş havuçları yumuşayıncaya kadar kaynatın. Çatal yardımıyla havuçları püre haline getirin. Püre haline getirdiğiniz havuçları, sodyum hidroksit ile karıştırın. Sırasıyla diğer malzemeleri ekleyerek karıştırmaya devam edin. Hazırladığınız karışımı, sabun kalıbında bir gün boyunca bekletin.
Lavanta Sabunu
Malzemeler:
- Kurutulmuş lavanta çiçeği
- Lavanta yağı
- 65 ml saf su
- 300 gram kostik soda
- 210 gram zeytinyağı
Ciltte meydana gelen yara ve yanık izlerinin tedavisi için son derece etkili olan lavanta sabunu aynı zamanda antibakteriyel özellik gösterir.
Önemli bir ayrıntı: Kostik soda kullanırken eldiven ve gözlük kullanmayı ihmal etmeyin.
Sabun kalıbının içerisine lavanta çiçeklerini yerleştirin. Cam bir kasenin içerisine kostik sodayı koyun. Kostik sodanın içerisine yavaş yavaş saf suyu ekleyin. Karışımın soğuması için 10 dakika bekleyin. Zeytinyağını tavada ısıtın. Isınan yağın içerisine kostik sodayı ekleyin. Karışımı blender yardımıyla yavaş yavaş kıvam alana kadar karıştırın. İçerisine lavanta yağını ve lavanta çiçeğini ekleyin. Karışımı üstü kapalı bir şekilde 24 saat bekletin. Karışım, soğuyana kadar yerinden hareket ettirmeyin. Karışım soğuduktan sabun kalıbına koyun. Lavanta sabununun olgunlaşması için bir ay boyunca buzdolabında saklayın.
Kahveli sabun
Malzemeler:
- 1 su bardağı sabun bazı
- 3 yemek kaşığı kırılmış kahve çekirdeği
- 2 yemek kaşığı süt
- Bir miktar kolonya
Gözeneklerin sıkılaşmasına yardımcı olan kahveli sabun vücut bakımında da kullanılabilir.
Sabun bazını benmari usulü eritin. Kahve çekirdeğini, süt ile karıştırın. Sabun bazını içerisine, hazırladığınız kahve ve süt karışımını ekleyerek karıştırın. Sabun kalıbının içerisine bir miktar kolonya dökün. Hazırladığınız karışımı sabun kalıbına ekleyin. Kahveli sabunu sertleşene kadar buzdolabında bekletin.
Kaynak: meraklimelehat.com
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