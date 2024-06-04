Bu sabaha karşı duyuruldu: 10 bin 766 adet İHA düşürdük
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, Rusya ile devam eden savaşın son bilançosunu kamuoyu ile paylaştı.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı'nın bu sabah saatlerinde yaptığı bilgilendirmeye Rusya'nın savaş kayıplarını açıkladı.
Yapılan bilgilendirmede Rus birlikleri ayrıca 7.794 tank, 15.020 zırhlı savaş aracı, 18.228 yakıt tankı, 13.345 topçu sistemi, 1.092 çok namlulu roketatar, 827 hava savunma sistemi, 357 uçak, 326 helikopter, 10.766 insansız hava aracı, 27 gemi, ve 1 de denizaltı kaybetti.
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