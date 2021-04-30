Bu sabah İstanbul! Sokaklar kapandı, İmamoğlu sınıfta kaldı

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilan edilen 17 günlük tam kapanmanın ilk gününde, İstanbul’daki toplu taşıma araçları yine tıklım tıklım doluydu. Koronavirüs salgınının ilk günlerinden bu yana, virüsle sözde mücadele etmek için toplum ulaşım sefer sayılarını azaltan CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, tam kapanmanın ilk gününde, sokaklar boşken dahi sefer sayılarını idare edemedi.

Akit TV’de Manşetlerin Dili programını sunan Murat Alan, toplu taşıma araçlarındaki yoğunluğu ekranlara getirdi.

Programda gündemi yorumlayan Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, “Eski Milli Eğitim Bakanı, ‘Okullar kapanırsa çok güzel idare ederim’ demiş, sokaklar kapandı yine idare edemiyorlar.” dedi.

Toplu taşımayı sadece sağlık ve güvenlik görevlilerinin kullandığının altını çizen Karahasanoğlu, iş yerlerinin de büyük oranda kapalı olduğunu vurguladı.

Yaşanan yoğunluktan İmamoğlu yönetiminin sorumlu olduğuna dikkat çeken Ali İhsan Karahasanoğlu, salgının ilk aylarında sokağa çıkma yasağı ilan edilirken yaşanan yoğunluk nedeniyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yapılan saldırılar ve istifa çağrılarını da hatırlattı.