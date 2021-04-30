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Siyaset Bu sabah İstanbul! Sokaklar kapandı, İmamoğlu sınıfta kaldı
Siyaset

Bu sabah İstanbul! Sokaklar kapandı, İmamoğlu sınıfta kaldı

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tam kapanmanın ilk gününde sınıfta kaldı. Belirli meslek grupları dışında kimsenin sokağa çıkmadığı günde dahi vatandaşlar toplu taşıma araçlarına burun buruna yolculuk yapmak zorunda kaldı.

Yeniakit Publisher
2021-04-30 12:23:00 -

 yeniakit.com.tr 

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilan edilen 17 günlük tam kapanmanın ilk gününde, İstanbul’daki toplu taşıma araçları yine tıklım tıklım doluydu. Koronavirüs salgınının ilk günlerinden bu yana, virüsle sözde mücadele etmek için toplum ulaşım sefer sayılarını azaltan CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, tam kapanmanın ilk gününde, sokaklar boşken dahi sefer sayılarını idare edemedi.

Akit TV’de Manşetlerin Dili programını sunan Murat Alan, toplu taşıma araçlarındaki yoğunluğu ekranlara getirdi.

Programda gündemi yorumlayan Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, “Eski Milli Eğitim Bakanı, ‘Okullar kapanırsa çok güzel idare ederim’ demiş, sokaklar kapandı yine idare edemiyorlar.” dedi.

Toplu taşımayı sadece sağlık ve güvenlik görevlilerinin kullandığının altını çizen Karahasanoğlu, iş yerlerinin de büyük oranda kapalı olduğunu vurguladı.

Yaşanan yoğunluktan İmamoğlu yönetiminin sorumlu olduğuna dikkat çeken Ali İhsan Karahasanoğlu, salgının ilk aylarında sokağa çıkma yasağı ilan edilirken yaşanan yoğunluk nedeniyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yapılan saldırılar ve istifa çağrılarını da hatırlattı.

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Yorumlar

Sefer

yuh ulan yuh be. Memleketi yönetmeye aday putperestler tam kapanmada bile iki otobüs yürütemiyor.
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Mmdoff

Imamoğlu bunu kasıtlı yapıyor. Bunlar Sn.Erdoganızora sokup indirebilmek için seytanla bile iş birliği yaparlar. Sahtekarlık genetiklerinde var. Hainlik ise olmazsa olmazlarıdır. Bu zihniyetin ülkeyi yönettiği gün,tekrar ABD nin uydusu olduğumuz gündür. Ama hala bunlara oy verip sonrada ulusalcıliktan söz eden eksik zekalılar var..
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