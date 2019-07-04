Bu rüzgâr iştah kabartıyor

İç ve dış şokları başarıyla atlatan Türkiye ekonomisi, güçlü şekilde toparlanıyor. Toparlanmada hükümetin aldığı makro tedbirlerin yanı sıra seçim faslının 2023’e kadar kapanması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yabancı yatırımlarını arttırmaya dönük girişimleri önemli rol oynuyor.

Borsa yükseldi

Erdoğan’ın Japonya’da ABD Başkanı Donald Trump’la görüşerek S-400 geriliminin önüne geçmesi ve dünyaca ünlü şirketleri Türkiye’ye davet etmesi piyasalara denge getirdi. Öyle ki dün dolar 5,63 lira, Euro 6,36 lira seviyelerine çekildi. Altının gram fiyatı 256 liraya geriledi. Borsa İstanbul (BİST) ise bir ara 100 bin puanı gördü.

Piyasalarda devam eden bahar havasına Dünya Bankası ve JP Morgan’dan gelen olumlu açıklamalar da katkı yaptı. Bu açıklamalar yabancı yatırımcılar tarafından hemen satın alındı. Dünya Bankası’nın Türkiye’nin 2020’de yüzde 3, 2021’de yüzde 4 büyüyeceği ve refah ile kalkınmaya odağa alacağı öngörüsünde bulunması ilerisi için umutları arttırdı. Kurumun daha evvel yayınladığı raporlarda ülkemizin mültecilere yaptığı yardımları takdir etmesi de güveni perçinledi. JP Morgan Securities Yönetim Kurulu Başkanı Sir Windfried Bischoff’un ise seçimsiz dönemde yabancı firmaların Türkiye’ye rağbet edeceğini vurgulaması yatırımcıları iştahlandırdı.

Tedirginlik aşıldı

AA Finans Analisti İslam Memiş, G20 toplantılarında ABD ile Çin’in ticari görüşmelere devam etme konusunda anlaşmaların yatırımcıları dile getirdi. Yerli ve yabancı yatırımcıların S-400 gerilimini de yakından takip ettiğini anlatan Memiş, şu görüşleri paylaştı: “Malum firmalarda, fonlarda yaptırım tedirginliği vardı. Washington yönetiminin müeyyide uygulayıp uygulamayacağından çekiniliyordu. Şükür ki Erdoğan-Trump buluşmasıyla tedirginlik aşıldı. Ardından da dolar aşağı geldi. Ne var ki Türkiye’nin S-400’leri almasıyla durumun ne olacağı, Trump’ın nasıl bir tavır takınacağı merak ediliyor. Ortada yüzde 50-50 ihtimal var. Trump, S-400 alımına tepki vermezse dolar 5,40 liraya kadar inebilir. Ama tavır koyar ve yaptırım tehdidinde bulunursa dolar 6,60 liraya kadar çıkabilir.”

Memiş, 2019-2023 döneminde yabancı yatırımcıların daha çok yapısal reformlara odaklanacağına da işaret etti.

Teknoloji üreten firma gelsin

Üreticiler ve ihracatçılar, Türkiye’nin yabancı yatırımcı çekmek için stratejik adımlar atması gerekti kanısında.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Adnan Dalgakıran, üretimin ve yatırımın önünü açacak reformların devreye alınması tavsiyesinde bulundu. Dalgakıran, yabancı yatırımcıları çekmek için ilk etapta hukuk güvenliğinin temin edilmesi ardından da teşvik taleplerinin karşılanması gerektiğini vurguladı.

Türkiye’nin ölçek ekonomisine önem verip rekabet gücünü artırmasını savunan Dalgakıran, “Şu aşamada katma değerli yatırımlar çekmemiz, teknoloji üreten sermayedarlarla yola devam etmemiz şart” dedi.