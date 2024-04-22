  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yayık ayranı gibi bir o yana bir bu yana çalkalanan İYİ Parti’de bir şok daha! 27 Nisan'da yapılacak olağanüstü kurultay öncesi flaş gelişme! O iddia tüm Türkiye’yi şaşkına çevirdi

Sonunda bu da oldu! Skandal iddiaların odağındaki Uğur Dündar’dan şok eden karar

Başkan Erdoğan Irak'ta

Hindistan'da depreme neden olan gelişme! Bayraktar TB2 SİHA'lar operasyona başladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Mehmet Şimşek açıklaması! 'Bu bir zaruri açıklamadır' diyerek duyuruldu

Hatay’ın çileğini ecnebiler yiyor… Yurt içi – yurt dışı satış fiyat farkına inanamayacaksınız

İktidara yakınlığıyla bilinen o isimden flaş iddia! Erdoğan hem AK Parti’de hem de Kabine’de değişiklik yapacak! “Bu üç bakan haricinde kimsenin yeri garanti değil”

Çarşaflı kadını yerde sürüklenmişti! İstenen ceza açıklandı!

Dünyaca ünlü İngiliz isim olay gelişmeyi duyurdu: BAE ve Suudi Arabistan, Türkiye ile o işe dahil olmak istiyor

Bir avuç Hamas mücahidinin rezil ettiği istihbarat şefi daha fazla dayanamadı
Yaşam Bu rota macera tutkunlarını bekliyor! Yapımı 132 yıl sürdü
Yaşam

Bu rota macera tutkunlarını bekliyor! Yapımı 132 yıl sürdü

Yeniakit Publisher
2024-04-22 18:54:00 -

Dünyanın e zorlu yolları arasında gösterilen ve yapımı 132 yıl süren Taş Yolu, macera tutkunlarını cezbediyor.

Erzincan'ın Kemaliye (Eğin) ilçesini İç Anadolu'ya bağlamak amacıyla 1870'de inşasına başlanan Taş Yolu, Karanlık Kanyon'un geçit vermeyen kayalıklarını ilkel aletlerle oyan ve adeta iğneyle kuyu kazan yöre halkı tarafından 132 yıllık çalışma sonucu devletin de verdiği destekle 2002'de tamamlandı. Önceleri dar olduğu için sadece yürüyerek geçilebilen Taş Yolu, zamanla araç geçişi için genişletilerek Kemaliye'yi Divriği'ye bağladı. Her iki tarafı yer yer 400-500 metrelik sarp kayalık yamaçlardan oluşan Karanlık Kanyon boyunca macera tutkunlarına nefis manzaralar sunan 7 kilometre uzunluğundaki yol, içinde barındırdığı irili ufaklı 38 tünel ile çok sayıda keskin viraj ve uçurumlarıyla artık ulaşımdan ziyade turizm amaçlı kullanılıyor.

Fırat Nehri kıyısında Kemaliye'den Divriği'ye uzanan ve daha çok araçla macera yaşamak isteyenlerin tercih ettiği yol, gerek yaya gerekse araçla yapılan tehlikeli yolculuğa rağmen doğal güzellikleriyle de misafirlerini büyülüyor.

Guoliang Tüneli'nden daha tehlikeli

Kullanıcılarına dünya genelindeki tehlikeli ve zorlu yolların tanıtımını yapan " dangerousroads.org" adlı internet sitesince "dünyanın en tehlikeli yolu" olarak belirlenen Taş Yolu'nun, Çin'deki dünyaca ünlü "Guoliang Tüneli" olarak nitelendirilen yoldan yer yer daha tehlikeli olduğu belirtiliyor.

Uluslararası Erzincan Kemaliye Kültür ve Doğa Sporları Şenlikleri düzenlenen Kemaliye'de, yürüyüş ya da araçla zorlu bir yolculuk yaparak macera yaşamak isteyenleri ağırlayan Taş Yolu'nun yanı sıra Karanlık Kanyon'da "Base Jamp" ve "Wingsuit" atlayışları gerçekleştirilebiliyor.

Bu özellikleri ile her yıl çok sayıda adrenalin tutkunu yerli ve yabancı turisti misafir eden ilçe ve Taş Yolu, macera tutkunlarına unutulmaz güzellikler sunuyor ve maceralar yaşatıyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

Van Gölü'nün incisi: Çarpanak Adası
Van Gölü'nün incisi: Çarpanak Adası

Yaşam

Van Gölü'nün incisi: Çarpanak Adası

O tünelde çatlaklar oluştu!
O tünelde çatlaklar oluştu!

Yaşam

O tünelde çatlaklar oluştu!

Tarih verildi! İstanbullular dikkat bu kez yaz geliyor
Tarih verildi! İstanbullular dikkat bu kez yaz geliyor

Yaşam

Tarih verildi! İstanbullular dikkat bu kez yaz geliyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23