Bu rezalete artık 'dur' denilsin! Milli Piyango İdaresi'nden tepki çeken 'oyun'

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Türk toplumunun milli ve manevi değerler çerçevesinde şekillenen ahlaki anlayışı ile taban tabana zıt olan ‘kumar’ın ‘milli’ adı ile meşrulaştırıldığı ‘Milli Piyango’ yeni bir rezalete daha kapı açtı.

Milli Piyango İdaresi (MPİ) Genel Müdürlüğü, "Banko Piyango" adında yeni bir oyun başlattı. Yeni rezaletin ilk çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek.

Haftanın 7 gününde de gerçekleşecek olan yeni rezalet oyuna ait biletler sanal bayiler aracılığı ile satılacak. Bilet satışları her gün saat 22.15 ile ertesi gün saat 21.30 arasında internet üzerinden sanal bayiler aracılığıyla gerçekleştirilecek. Bilet bedeli ise 2 lira olacak.

Tepki yağdı

Vatandaşlar yuvaları yıkan ve toplumu maddi ve manevi açıdan yozlaştıran ‘kumar’ illetinin devlet eliyle ‘milli’ adı altında oynatılmasından dolayı rahatsız.

Her yılbaşı sahnelenen rezalete ek olarak kumar rezaletini daha da yaygınlaştırmak adına Milli Piyango İdaresi (MPİ) Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan ‘yeni kumar oyunu’ sosyal medyada tepkiyle karşılandı.