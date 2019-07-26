Bu restoranda QR koduyla girilen siparişleri robotlar servis ediyor

Güney Kore’de ülkenin en popüler yemek firmalarından biri, robotların servis yaptığı Merry-Go Kitchen adında bir restoran açtı

Güney Kore’nin başkenti Seul’un güney kesiminde açılan restoranda müşteriler, çeşitli fotoğraflar ve videolar sunan özel bir akıllı yemek sipariş sistemiyle yiyeceklerini sipariş edebiliyor. Müşteriler oturdukları masanın üzerindeki QR kodunu kullanarak kedilerine gösterilen fotoğraf ve videolardan seçim yaparak sipariş veriyor. Siparişlerin aşçılar tarafından hazırlanmasından sonra robotlar yemekleri ve içecekleri masayı bularak servis ediyor. Önüne çıkan engellerden kaçınabilen robotlar, tek seferde 4 masaya servis yapabiliyor. Yalnızca bir personel masa numarasını robota giriyor.

Güney Kore’de hızla yaygınlaşmaya başlayan bu restoranlardaki sisteme ’yüz yüze görüşme yok’ anlamına gelen ’Untact’ adı veriliyor.