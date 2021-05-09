'Bu ramazanda da mazlumun yanındayız'

Önce İnsan Derneği; bu ramazanda da zekat, fitre ve fidye bağışlarını yardıma muhtaç ülke ve bölgelerdeki ihtiyaç sahipleriyle buluşturmaya devam ediyor. Dernek, yurt içi ve yurt dışında insanlara yardım elini uzatırken yakın coğrafyada mazlumların yanında olduğunu katkılarıyla hissettiriyor.

Zekat, fitre ve fidyeler ihtiyaç sahiplerine

Suriye'deki mülteci kamplarına yardımda bulunan Önce İnsan Derneği, İdlip'teki kamplarda yaşayan savaş mağduru mülteci ailelere zekat yardımlarını ulaştırıyor.

Türkiye'deki hayırseverlerin yapmış olduğu zekat, fitre ve fidye bağışları Önce İnsan Derneği aracılığığla gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmakta. Kuzey İdlip bölgesindeki derme-çatma çadırlarda yaşam mücadelesi veren Suriyeli aileler, yapılan yardımlarla temel ihtiyaçlarını gideriyor.

"Ülkemiz onların umudu olmaya ve en güzel duaları almaya devam ediyor"

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Önce İnsan Derneği Başkanı Nuray Canan Songür, “Bağışçılarımızın göndermiş olduğu zekât, fitre ve fidye gibi yardımları savaştan kaçarak güvenli bölgeye sığınan, çadırlarda oldukça zor bir hayat mücadelesi veren kardeşlerimize nakit olarak ulaştırıyoruz. Dünyanın her bölgesinde mazlum ve mağdur insanların yardımına koşan ülkemiz onların umudu olmaya ve en güzel duaları almaya devam ediyor. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin.” dedi.

İftar ve kumanya yardımı devam ediyor

"İnsanların sofralarında sıcak bir kap yemek olsun" çabasıyla başlatılan iftar ve sahur yardımları kapsamında Suriye'nin İdlip bölgesinde bulunan savaş mağduru mülteci kamplarında binden fazla kişiye sıcak yemek dağıtımını devam ettirmekte olan Önce İnsan Derneği, aynı zamanda Türkiye'de her gün 100 kişiye iftar yemeği ve kumanya paketi dağıtımında bulunuyor. Dernek kanalıyla Afrika'da da çeşitli bölgelerde gıda paketi dağıtımı ve iftar programları ile Ramazan yardımları yapılıyor.