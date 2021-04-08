Bu Ramazan Kudüs'te evine gıda kolisi gitmesi gereken 12 bin aile var

Son yüzyılın ekonomik şartları en ağır Ramazan ayına hazırlanan Kudüslü Müslümanlar, bir yandan küresel planlarla topraklarından edilmek istenirken, bir yandan da tüm imkânsızlıklar içerisinde özgür Kudüs ve Mescid-i Aksa mücadelesi veriyorlar.



Mirasımız Derneği, her yıl Ramazan ayı öncesi başlayan kumanya dağıtımları ile koronavirüsün etkisiyle hayatın ekonomik olarak yaşanmaz hale geldiği Kudüs’te ihtiyaç sahibi Müslümanların sıkıntılarını gidermeye çalışıyor. Genel Başkan Muhammet Demirci’nin yaptığı açıklamaya göre, 2020 dünya genelinde Kudüs’e giden yardımlar bir önceki yıla göre yüzde 70 oranında düşmüş durumda. Çalışabilir Müslüman nüfusun yüzde 25’inin işsiz olduğu şehirde, koronavirüsün etkisi ile işsizler ordusuna 17.000 yeni işsiz katılmış durumda.





Geçtiğimiz yıl 700 işyerinin kapandığı Kudüs’teki mevcut durumla ilgili bilgi veren Muhammed Demirci,Kudüs’teki Zekat Müessesesi verilerine göre bu yıl evlerine gıda kolisi gitmesi gereken 12.000 ihtiyaç sahibi Kudüslü aile olduğunu söyledi. Ramazan öncesi Kudüs’e yakın köyler ve kırsaldaki mezralarıöncelemek suretiyle kumanya dağıtımlarına başladıklarını ifade den Demirci, bir ay boyunca Kudüs’te yapacakları çalışmaları şöyle sıraladı:

“Geçtiğimiz yıl olduğu gibi Ramazan çalışmalarımızı erkene alarak Kudüslü kardeşlerimize gıda kumanyaları dağıtımına başladık. Ulaşım ve taşıma zorluğu olan bölgelerde bulunan ailelere ise, alışveriş çeki vererek en yakınındaki anlaşmış olduğumuz Müslüman esnaftan gıda malzemelerini temin edebilmesini sağlıyoruz. Ramazan’a özel kumanya dağıtımlarımız bayrama kadar devam edecek.





Hem koronavirüs tedbirleri hem de mevsimsel şartlar nedeniyle, önceki yıllarda olduğu gibi Mescid-i Aksa alanında iftar vermemize uygun değil. Bu sebeple geçtiğimiz yıl olduğu gibi Mescid-i Aksa iftarlarımızı Kudüslü Müslümanların evlerine dağıtım yaparak gerçekleştireceğiz. Müslümanlara ait lokantalarda hazırladığımız yemekleri özenle paketleyerek Kudüslü ailelere ulaştıracağız.





Bayram haftasında ise, yetim ve ihtiyaç sahibi çocukları Müslümanlara ait mağazalara götürüp, çocukların istedikleri kıyafetleri almalarını sağlayacağız. Bayramlığını verdiğimiz evladımıza bir de bayram harçlığı takdim ediyoruz.”



Mirasımız Derneği, 14 yıldır bir yandan Osmanlı’nın Kudüs’teki tarihi mirasını ihya ederken, bir yandan da yıl boyunca Kudüslü Müslümanların hayata tutunmalarını sağlayacak insani yardım faaliyetlerini sürdürüyor.