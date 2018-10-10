THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

Bu püf noktalar çok işinize yarayacak

Bu püf noktalara mutlaka göz gezdirin, mutlaka işinize yarayacak...

10 Ekim 2018 Çarşamba 19:39
Bu püf noktalar çok işinize yarayacak

● Mutfak eşyalarının üzerindeki etiket izlerini yok etmek için, üzerlerine mobilya cilası serpip yumuşak bir bezle silin..

● Gömlek yakalarındaki kirleri gidermek için, gömleği makineye atmadan önce yaka kısmına sabun sürüp 15 kadar dakika bekletin.

● Ütü yaparken, ütüleyeceğiniz gömlek, etek gibi giysilerin altına çarşaf, perde, havlu gibi geniş satıhlı eşyalar koyarsanız ikisi birden aynı anda ütülenecektir.

● Sararmaya başlayan beyaz giysilerinizi bir kaşık oksijenli su kattığınız 1 litre ılık suda 1 saat kadar bekletin.

● Çiçekleriniz bozuluyorsa ki, evinizdeki çiçekler bazen böcek yüzünden kurur. Onların çiçek köklerini yemelerini önlemek için sigara külünden yararlanın. Çiçek köküne dökeceğiniz küller, böceğin hastalanıp ölmesini sağlar.

● Boya fırçaları sertleşmiş ise kaynamış sirkeli suda bekletin yumuşadığını göreceksiniz.

● Hiçbir boya kirli ve nemli yüzeylere uygulanmamalıdır. Yüzey, uygulama yapılacak boyanın cinsine göre hazırlanmalı, zemin pürüzlerden arındırılmalıdır.

● İlk defa boyanacak yeni çimento sıvalı veya brüt beton yüzeyler için en erken uygulamanın 3-4 hafta sonra yapılmasına dikkat edilmelidir.

● Bütün boyalar uygulamaya geçmeden önce, bir karıştırıcı ile iyice karıştırılmalıdır.

● Boyalar çok sıcak ve çok soğuk ortamlarda uygulanmamalıdır.

● Boyama işlemi ince katlar halinde yapılmalıdır.

● İyi yapışma sağlamak için; parlak yüzey, zımparalama işlemi yapılarak matlaştırılmalıdır.

● Artan boyayı tekrar kullanabilmek için boyaya yüzeyini örtecek kadar kendi incelticisinden eklemeli ve karıştırılmadan ağzı kapatılarak serin bir yerde saklanmalıdır.

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 19:39
  1. püf nokta

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Akılsız başın cezasını..
    1. Akılsız başın cezasını..
    2. Milyonlarca gurbetçiyi ilgilendiren..
    3. Yuvanızda huzursuzluk olmaması için...
    4. Çocuk eğitimini bu faktörler etkiliyor
    5. Prens Selman Batı basınının hedefi oldu
    6. Mutfak geniş olmalı
    7. Çocuk felci yetişkinlere de bulaşıyor
    8. Görme bozuklukları öğrenme..
    9. Bu püf noktalar çok işinize yarayacak
    10. Polise, askere ve korucuya müjde!..
    11. Trump'tan Cemal Kaşıkçı açıklaması:..
    12. AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    13. Damar dostu besinler
    14. Diyet yaparken ne kadar iradelisiniz?
    15. "Türk halkı bizi çok iyi karşıladı"
    16. Hangi kitaplar çocuklar için uygundur?
    17. Çamaşır suyu kokusu nasıl geçer?
    18. Çocuğunuza bunları söylemeyin!
    19. Valilikten 'stokçuluk' genelgesi!..
    20. Bir anda bastırdı! Antalya beyaza..
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    Enerji Bakanı Fatih Dönmez müjdeyi verdi: Anten takmak kadar kolay olacak
    Enerji Bakanı Fatih Dönmez müjdeyi verdi: Anten takmak kadar kolay olacak

    Günün Karikatürü

    10 Ekim 2018
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?