Bu püf noktalar çok işinize yarayacak

● Mutfak eşyalarının üzerindeki etiket izlerini yok etmek için, üzerlerine mobilya cilası serpip yumuşak bir bezle silin..

● Gömlek yakalarındaki kirleri gidermek için, gömleği makineye atmadan önce yaka kısmına sabun sürüp 15 kadar dakika bekletin.

● Ütü yaparken, ütüleyeceğiniz gömlek, etek gibi giysilerin altına çarşaf, perde, havlu gibi geniş satıhlı eşyalar koyarsanız ikisi birden aynı anda ütülenecektir.

● Sararmaya başlayan beyaz giysilerinizi bir kaşık oksijenli su kattığınız 1 litre ılık suda 1 saat kadar bekletin.

● Çiçekleriniz bozuluyorsa ki, evinizdeki çiçekler bazen böcek yüzünden kurur. Onların çiçek köklerini yemelerini önlemek için sigara külünden yararlanın. Çiçek köküne dökeceğiniz küller, böceğin hastalanıp ölmesini sağlar.

● Boya fırçaları sertleşmiş ise kaynamış sirkeli suda bekletin yumuşadığını göreceksiniz.

● Hiçbir boya kirli ve nemli yüzeylere uygulanmamalıdır. Yüzey, uygulama yapılacak boyanın cinsine göre hazırlanmalı, zemin pürüzlerden arındırılmalıdır.

● İlk defa boyanacak yeni çimento sıvalı veya brüt beton yüzeyler için en erken uygulamanın 3-4 hafta sonra yapılmasına dikkat edilmelidir.

● Bütün boyalar uygulamaya geçmeden önce, bir karıştırıcı ile iyice karıştırılmalıdır.

● Boyalar çok sıcak ve çok soğuk ortamlarda uygulanmamalıdır.

● Boyama işlemi ince katlar halinde yapılmalıdır.

● İyi yapışma sağlamak için; parlak yüzey, zımparalama işlemi yapılarak matlaştırılmalıdır.

● Artan boyayı tekrar kullanabilmek için boyaya yüzeyini örtecek kadar kendi incelticisinden eklemeli ve karıştırılmadan ağzı kapatılarak serin bir yerde saklanmalıdır.