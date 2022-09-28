Bu proje istihdam garantili!

Yeni Akit Ankara

Son yılların trend mesleklerinin bulunduğu dijital pazarlama sektöründe nitelikli istihdam sorunu, büyümenin en büyük engeli olarak görülüyor. Sektörün devlet üniversitelerinde okulu veya bölümü olmaması bu mesleklere sahip olmak isteyenleri çıkmaza sürüklüyor.

Ajans ve markalarla başarılı adayları buluşturacak

Projenin eğitim, staj ve istihdam aşamalarından oluştuğunu belirten Dijital Pazarlama Okulu Kurucusu Yasin Kaplan, “Sektörün en önemli sorununa çözüm bulmak adına MooF Dijital Reklam Ajansı ve Dijital Pazarlama Okulu olarak kurumlarımızı tek bir çatıda toplayarak, Dijital Çaylak projesini geliştirdik. Proje ile ajans ve markalar için gerekli nitelikli iş gücü imkanı sunarak kariyer sahibi olmak isteyen başarılı adayları buluşturmayı hedefliyoruz. Adaylar teorik ve pratik eğitim ile işin mutfağında olan ajansta staj yapıp yerinde deneyim sahibi olabilecekler. Eğitim almak isteyen kişiler, öncelikle mülakat sürecinden geçiyor. Mülakatlarda kriterimiz teknik bilgiler asla değil, kişinin az da olsa teknoloji veya dijital dünyaya merakının olması. Mülakattan geçen kişilere, uzman eğitim kadromuz tarafından eğitimler veriliyor. Daha sonra öğrendiklerini uygulama alanı olarak MooF Dijital Reklam Ajansı bünyesinde staj yapma imkânı buluyor. Eğitim ve staj toplamda 2 ay sürüyor. Kişi, daha sonra ister ajansımız ister farklı dijital reklam ajansında çalışma tercihini yapabiliyor. Başvurular 30 Eylül tarihine kadar devam edecek” dedi.