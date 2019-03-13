Bu proje hayat kurtarmayı amaçlıyor

Şehit Murat Tuzsuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, yazılım alanındaki projesi ile bu yıl 50’ncisi Bursa’da düzenlenen Tübitak Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Bölge Finaline davet edildi.

Bursa, Yalova, Kütahya, Eskişehir, Bilecik ve Balıkesir illerindeki çeşitli okullardan bin 699 projenin başvuruda bulunduğu bölge finaline 100 proje seçilerek çağırıldı. Şehit Murat Tuzsuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin projelerinden “Araç Üzerine Entegre Edilebilen Otomatik Trafik Kazası Bildirim Sistemi” birçok Fen Lisesi’ni, Anadolu Lisesini ve Özel Anadolu Liseleri’ni geride bırakarak Yazılım alanında bölge ikinciliğini aldı.

Okul Müdürü İlhami Can, proje hakkında, "Dereceye giren proje, ülkemiz ve dünya açısından çok önemli bir amaç için yapılmış bir çalışmadır. Her yıl binlerce kişi trafik kazalarında hayatını kaybediyor. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte daha güvenli araçların yapılması ya da yollarda alınan güvelik önlemleri kazaların yaşanmasını önleyememektedir. Ancak kazanın olduğu yere erken ulaşmayı ve erken müdahaleyi hızlandırmak trafik kazası kaynaklı ölümleri veya kalıcı sakatlanmaları azaltabilir. Tam olarak bu amaç için “Araç Üzerine Entegre Edilebilen Otomatik Trafik Kazası Bildirim Sistemi” projesi gerçekleştirildi. Proje sayesinde araç sert bir şekilde bir yere çarptığında veya herhangi bir yöne devrildiğinde kaza yapılan konum bilgisi istenilen numara veya numaralara mesaj atılacaktır. Mesaj içeriğindeki uzantı tıklandığında kazanın yapıldığı nokta yol tarifi ile gösterilmektedir. Sistem bir model üzerine monte edilerek şehrin farklı noktalarında denendi. Bu denemelerin sonucunda 5,50 saniye gibi çok kısa bir sürede mesaj atabilmiş ve konumu ilgili numaralara ulaştırıldı" diye belirtti.