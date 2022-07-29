Bu proje çok ses getirdi! 2 milyon hane yararlandı

AA muhabirinin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Sıfır Atık Projesi, sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıkları kontrol altına alma, gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye ile yaşanabilir dünya bırakma amacını taşıyor.

Projenin, aşamalı olarak mahalli idareler, kamu kurumları, limanlar, havaalanları, otogarlar, tren garları, eğitim kurumları, alışveriş merkezleri, hastaneler, turizm tesisleri ve büyük iş yerlerinde, vatandaşın yoğun olarak bulunduğu, atık çeşitliliğinin fazla olduğu kurumsal noktalarda uygulamaya geçirilmesi ve 2023'e kadar da bütün ülkeye yaygınlaştırılması, geri kazanım oranının yüzde 35'e çıkarılması ve düzenli depolama oranının yüzde 65'e indirilmesi hedefleniyor.

Projeyle oluşan evsel atık miktarı 17 milyon ton iken 2020 yılında 32,3 milyon tona ulaştı. 2023'te ise bu miktarın 38 milyon tonun üzerine çıkması öngörülüyor.

Proje kapsamında Türkiye genelinde 2017 Haziran'ından bugüne kadar 145 bin kurum/kuruluş binasında Sıfır Atık Yönetim Sistemi uygulanmasına başlandı.

Atıklardan 62,2 milyar lira ekonomik kazanç

Proje başlangıcından bu yana 20,4 milyon ton kağıt-karton, 5,4 milyon ton plastik, 2,3 milyon ton cam, yarım milyon ton metal ve 5,2 milyon ton organik ve diğer geri dönüştürülebilir atıklar olmak üzere toplamda yaklaşık 33,8 milyon ton geri kazanılabilir atık Bakanlıktan lisans almış işletmelerce geri kazandırıldı.

Toplanan atıklardan, 62,2 milyar lira ekonomik kazanç elde edildi. Ayrıca 195 bin ailenin bir yıllık enerji kullanımına eş değer 530 milyon kilovatsaat enerji tasarrufu, 2 milyon hanenin bir yıllık su kullanımına eşdeğer 572 milyon metreküp su tasarrufu sağlanırken, 1 metre yüksekliğinde, 9 bin 288 futbol sahası genişliğine eş değer 69 milyon metreküp depolama alanından da tasarruf edildi.

Ayrıca 3,9 milyon ton sera gazı salımı önlendi, 1,95 milyon dekarlık orman alanına eş değer 347 milyon ağaç kesilmekten kurtarıldı. 98 milyon araç deposuna eş değer 87 milyon varil petrolden ve 650 milyon ton hammaddeden tasarruf sağlandı.

Öte yandan Sıfır Atık konusunda yaklaşık 16 milyon kişiye eğitim verildi.