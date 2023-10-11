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Gündem Bu PINC'in arkasında kim var? Adalet kış uykusunda Oğuzhan Uğur dışarıda
Gündem

Bu PINC'in arkasında kim var? Adalet kış uykusunda Oğuzhan Uğur dışarıda

Yeniakit Publisher
2023-10-11 21:26:00 - 2023-10-11 21:51:54
Bu PINC'in arkasında kim var? Adalet kış uykusunda Oğuzhan Uğur dışarıda

Türkiye tarihinin en acı olaylarından Kahramanmaraş depremlerinde; prim yapabilmek için sosyal medya üzerinden yalan yanlış birçok paylaşım yapan Oğuzhan Uğur'un provokasyonları cezasız kaldı. Sayfalarca suç kaydı bulunan magandaların sokaklarda elini kolunu sallayarak gezmelerine neden olan kış uykusundaki adaletin "Hatay'da baraj yıkıldı" yalanıyla 7 kişinin ölümüne sebebiyet veren Uğur'a karşı suskun kalması "Bu PINC'in arkasında kim var?" sorusunu akıllara getirdi.

 RECEP YEŞİL  İSTANBUL 

Türkiye, 6 Şubat'ta tarihin en büyük acısını yaşadı. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 50 bin vatandaşımızın ölümüne neden oldu.

Tek yürek olan Türkiye, yaralarını sarmaya çalışırken provokatörlerle de mücadele etmek zorunda kaldı.

Ölümlere neden olan provokasyon!

Oğuzhan Uğur’un sahibi olduğu Babala TV tarafından Hatay’da Yarseli Barajı’nın patladığına yönelik bir yalan ortaya atıldı.

Bir anda yayılan “Baraj patladı” yalanı sonrası arama kurtarma ekipleri dahil, herkes canını kurtarmanın derdine düşerek kaçışmaya başladı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

Enkaz başındaki ekipler işini bırakırken, ortalık karıştı. Antakya’da baraj olmadığını belirten polis ekiplerinin “Asılsız ihbar. Lütfen işinizin başına dönün” anonsuyla panik havası dağıldı.

Uğur'un ‘Yarseli Barajı patladı’ yalanı nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Adalet kış uykusunda Oğuzhan dışarıda

Türkiye'de adalet sistemi adeta kış uykusunda. Bu durum sayfalarca suç kaydı bulunan şahısların dışarıda elini kolunu sallayarak gezmelerine neden oluyor.

Öyle ki İstanbul Büyükçekmece'de geçtiğimiz günlerde bir ihbara giden polis memuru Cihat Ermiş, açılan ateş sonucu şehit oldu.

Saldırıyı gerçekleştiren M.B.Ç. isimli zanlının çok sayıda suç kaydının olduğu öğrenildi. 

Masum insanların ölümlerine adeta göz yuman Türkiye'deki adalet sisteminin; "Hatay'da baraj yıkıldı" yalanıyla yardım ekiplerinin enkazdan kaçmasına yol açan ve 7 kişinin ölümüne sebebiyet veren Oğuzhan Uğur'a karşı suskun kalması da dikkat çekti.

"Bu PINC'in arkasında kim var?"

Bu durum "Bu PINC'in arkasında kim var?" sorunu akıllara getiriyor. Ölümlere neden olduğu belirtilen yalanın hesabını vermeyen muhalif Oğuzhan Uğur, dışarıda elini kolunu sallayarak gezmesi yetmiyormuş gibi yeni aldığı 20 milyon liralık ultra lüks aracıyla hava atıyor. 

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