  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Bu pide başka

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, 2 metre 30 santimetre boyundaki Ramazan pidesini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-01 13:39:35 -
Bu pide başka

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, 2 metre 30 santimetre boyundaki Ramazan pidesini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.


Amcaoğlu olan Mustafa ve Yasin Şahin, 2 metre 30 santimetre uzunluğundaki Ramazan için özel ürettikleri pideyi sergilemek amacıyla yaptıklarını dile getirerek, vatandaşların dikkatini çekmek istediklerini kaydettiler.


Yasin Şahin, matador ve ayrıca taş fırın ile yıllardır mahallede fırıncılık yaptıklarını ifade ederken yapmış oldukları Ramazan pidesi ile ilgili de şunları söyledi:


"Babalarımızdan devraldığımız fırın ile farklı çeşit pide üretimi yapıyoruz. Aile şirketimiz var ve amcaoğlu Mustafa ile bu mesleği babalarımızdan devraldık. Tavşanlı’da ve bölgemizde ilk kez bu kadar büyük bir Ramazan pidesi yaptığımı düşünüyorum. Pideyi yaptıktan sonra ölçtüğümüzde 2 metre 30 santim geldi. Biz bu mesleği severek yapıyoruz."


Mustafa Şahin ise, "Ramazan ayına özel pide yaptık. Babamlar pideyi en büyük 60 santimetre yapmıştı. Biz de amcaoğlumla ne kadar büyük pide yapabiliriz diye düşündük ve 8 hamurdan, 2 metre 30 santim boyunda susamlı pidemizi yaptık. Sosyal medya hesaplarımıza pidenin fotoğrafını koyduğumuzda çok büyük ilgi gördü. Bu pideyi görmeye gelenler fotoğraf çekilmek isteyenler, sadece bizim mahalle değil, uzak mahallelerden de geliyorlar. Pidemiz satılık değil, Ramazan boyunca vitrinde sergilenmesi için özel yaptık. İhtiyaç sahibi ailelere de her Ramazan olduğu gibi bu Ramazan ayında ikramlarda bulunuyoruz" diye konuştu.


Sipariş üzerine yapılan ve normal 400 gramlık pidenin 8 katı daha büyük olan 2 metre 30 santimetre boyundaki pidenin satış fiyatının 35 TL olduğunu belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı