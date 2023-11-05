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Kadın - Aile Bu patates salatasının bağımlısı olacaksınız
Kadın - Aile

Bu patates salatasının bağımlısı olacaksınız

Yeniakit Publisher
2023-11-05 20:27:00 -
Bu patates salatasının bağımlısı olacaksınız

Alışılagelmiş patates salatasından sıkıldıysanız, yenilik istiyorsanız bu tarif tam size göre.

Bağımlısı olacağınız o patates salatasının malzemeleri:

- 4 orta boy patates

- 4-5 adet yeşil soğan

- kornişon turşu

- 5-6 yaprak kıvırcık
ÖNE ÇIKAN VİDEO

- hardal, yoğurt, mayonez

- maydanoz

Yapılışı:

Patatesleri haşlıyoruz. Haşlandıktan sonra kabuklarını soyup, küp küp doğruyoruz. Diğer malzemeleri de doğradıktan sonra sosu için; 4 yemek kaşığı yoğurt, 2 yemek kaşığı mayonez, 2 tatlı kaşığı hardal ve biraz tuz koyduktan sonra sos ve malzemeleri karıştırdıktan sonra salatamız hazır..Afiyet olsun

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