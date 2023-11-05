Bu patates salatasının bağımlısı olacaksınız
Alışılagelmiş patates salatasından sıkıldıysanız, yenilik istiyorsanız bu tarif tam size göre.
Bağımlısı olacağınız o patates salatasının malzemeleri:
- 4 orta boy patates
- 4-5 adet yeşil soğan
- kornişon turşu
- 5-6 yaprak kıvırcık
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- hardal, yoğurt, mayonez
- maydanoz
Yapılışı:
Patatesleri haşlıyoruz. Haşlandıktan sonra kabuklarını soyup, küp küp doğruyoruz. Diğer malzemeleri de doğradıktan sonra sosu için; 4 yemek kaşığı yoğurt, 2 yemek kaşığı mayonez, 2 tatlı kaşığı hardal ve biraz tuz koyduktan sonra sos ve malzemeleri karıştırdıktan sonra salatamız hazır..Afiyet olsun