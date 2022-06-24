Bu pasta tarifinde fırın yok, bisküvi yok, mikser yok! Fırınsız pişirmeden tencere pasta

Tencerede Pasta Malzemeleri

1 Paket Petibör Bisküvi

1 Paket Krem Şanti

1 Klasik Su Bardağı Süt

1 Adet Yeşil Elma

Yarım Çay Bardağı Damla Çikolata

1 Kutu 200 ml Krema

1 Paket Çikolata

Tencerede Pasta Nasıl Yapılır?



Krem şanti hazırlanır ve gereken malzemelerle karıştırılır. 1 paket krem şanti arkasındaki talimata göre hazırlanır içine 1 elma soyulup küçük doğranır yarım çay bardağı damla çikolata eklenip karıştırılır (Elmalar kararması diye biraz limon suyuyla karıştırabilirsiniz dilerseniz) malzemeler iyice karıştırılır ve 1 paket petibör bölünerek eklenir ve karıştırılır.

Ganaj yapımı; 1 kutu krema uygun bir cezveye alınır. Kısık ateşte hafif yanlardan fokurdamaya başlayınca ocak kapatılarak çikolata eklenip karıştırılır ve soğumaya bırakılır. Şekil verilir. Küçük veya orta boy tencereye sitrec yerleştirilir üzerine pasta karışımı koyularak strecin kalan kısımlarıyla örtülüp buzlukta dondurulur.

Pasta ganajla kaplanır. Soğuyan pastayı soğuyup hafif koyulaşan ganajı üzerine döküp biraz buz dolabında bekleterek servis edebilirsiniz.