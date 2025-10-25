  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Yerel Bu park etme şekli diğerlerinden farklı! Sabah evinden çıkan adam neye uğradığını şaşırdı
Yerel

Bu park etme şekli diğerlerinden farklı! Sabah evinden çıkan adam neye uğradığını şaşırdı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

İstanbul'un Esenler ilçesinde bir sürücü, aracını apartmanın girişine park etti. Sabah apartmandan çıkmak isteyen bir vatandaş, karşılaştığı manzara karşısında şaşkına döndü.

İstanbul, Esenler'de bir şahıs gece arabasını apartman kapısının önüne park etti.

Apartmanda oturan bir vatandaş sabah kapıdan çıkmak istediğinde aracın kapıya sıfıra sıfır park edildiğini görünce şoka uğradı. O anları telefonunun kamerası ile kaydeden vatandaş, "Dayı sen piyango musun bize sabah sabah" şeklinde tepki verdi.

İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu
İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu

Yerel

İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu

İstanbul’da yağmurun faturası ağır oldu! Vatan Caddesi çöktü, taksi kazası kaçınılmaz oldu
İstanbul’da yağmurun faturası ağır oldu! Vatan Caddesi çöktü, taksi kazası kaçınılmaz oldu

Yerel

İstanbul’da yağmurun faturası ağır oldu! Vatan Caddesi çöktü, taksi kazası kaçınılmaz oldu

Geleceğin ticareti İstanbul’da şekillenecek
Geleceğin ticareti İstanbul’da şekillenecek

Kobi

Geleceğin ticareti İstanbul’da şekillenecek

Gençler tehlike altında! İstanbul’dan 3 ile büyük operasyon
Gençler tehlike altında! İstanbul’dan 3 ile büyük operasyon

Gündem

Gençler tehlike altında! İstanbul’dan 3 ile büyük operasyon

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23