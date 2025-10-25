Bu park etme şekli diğerlerinden farklı! Sabah evinden çıkan adam neye uğradığını şaşırdı
İstanbul'un Esenler ilçesinde bir sürücü, aracını apartmanın girişine park etti. Sabah apartmandan çıkmak isteyen bir vatandaş, karşılaştığı manzara karşısında şaşkına döndü.
Apartmanda oturan bir vatandaş sabah kapıdan çıkmak istediğinde aracın kapıya sıfıra sıfır park edildiğini görünce şoka uğradı. O anları telefonunun kamerası ile kaydeden vatandaş, "Dayı sen piyango musun bize sabah sabah" şeklinde tepki verdi.