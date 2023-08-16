Bu paraya eldivenini vermezler! Uğurcan’a şaka gibi teklif
La Liga ekibi Sevilla, Trabzonspor forması giyen Uğurcan Çakır için ilgi kağıdı gönderdi.
Trabzonspor'da milli oyuncu Uğurcan Çakır için flaş bir haber gündeme geldi.
Sabah'ta yer alan habere göre; Sevilla, Uğurcan Çakır için Trabzonspor'un kapısını çaldı.
Fransa'nın Nantes kulübünün yaptığı resmi tekliften sonra İspanyol kulübü Sevilla, Uğurcan Çakır için kulübe ilgi kağıdı gönderdi.
Sevilla'nın kendi kalecisi Bono'yu Suudi Arabistan'a satmak üzere olduğu için kaleci arayışlarını sürdürüyor.
Sevilla'nın Uğurcan Çakır için 8 milyon euroyu gözden çıkardığı belirtildi.
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UĞURCAN ÇAKIR'IN TRABZONSPOR KARİYERİ
27 yaşındaki kaleci, Trabzonspor ile bu zamana dek 204 resmi maçta forma giydi. Uğurcan Çakır, söz konusu maçlarda 240 gol yerken, 59 maçta kalesini gole kapattı.