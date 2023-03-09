Bu özellikler iPhone 15 ailesinde olmayacak

iPhone 14 Pro ve Pro Max’te ekran yenileme hızını adaptif olarak kullanan ProMotion özelliği var. Aslında iPhone 13 Pro ve Pro Max’te de vardı da, 14 Pro modellerinde daha gelişmiş hali yer alıyor. Eski tarihli raporlarda ProMotion ve Hep Açık ekranın (Always-On Display) yeni iPhone’larda standart hale geleceği, temel modellerde de kullanılacağından bahsedilmişti. Bu iddiayı doğrulayan farklı kaynaklar da oldu. Yeni bir rapor söz konusu özelliklerin iPhone 15 ve Plus’ta olmayacağını işaret ediyor.

Güney Koreli bir blogta sektörden haberler ve dedikodular paylaşılıyor. Bu blogta endüstri kaynağına dayandırılan bir iddia yer aldı. Kaynak, LTPO panellerin 15 Pro ve Pro Max modellerinde kullanılacağını belirtti. Bu durum ProMotion ve Hep Açık ekran özelliği sadece üst modellerde olacak demek. Yeni iPhone’ların temel modellerinde bu özellikler olmayacak.

Kaynak, Dynamic Island’ın standart olarak tüm modellerde kullanılacağını da yeniden doğruladı. Şunu da belirtelim, ekran ve ekran üretimi konusunda analist olan Ross Young, LPTO panellerin üretiminde kısıtlama olacağını ve tüm iPhone 15 serisinde kullanılmayacağını açıklamıştı. Yeni rapor bir yandan da Ross Young’ın öngörüsünü destekliyor.

iPhone 15 ailesinde 28 nm sürecine dayalı olarak üretilen OLED ekran sürücü çipi kullanılacak. Şu anda mevcut iPhone’larda kullanılan bu çip 40 nm üretim sürecine dayanıyor. Peki 28 nm ve 40 nm arasındaki fark nedir? 28 nm daha fazla güç verimi sağlayacak. Bu da iPhone 15 serisine daha uzun kullanım süresi olarak yansıyacak.

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