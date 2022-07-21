Bu olursa akaryakıt fiyatları uçar! Dehşete düşüren açıklama geldi: Petrol kuyularını vuracaklar herkes önlemini alsın

Türkiye Merkez Bankası, günlerdir beklenen faiz kararını açıkladı. Daha önce 6 kez faizi pas geçen Merkez Bankası, geri adım atmadı. Avrupa merkez Bankası ise 11 yıl sonra faiz artırımına gitti. Peki piyasalar bu kararlardan nasıl etkilenecek? Dolar, altın fiyatı ne olacak? Süreci değerlendiren İslam Memiş, çok konuşulacak bir iddia ortaya attı: ABD her şeyin karşısına doları koyuyor. Petrol fiyatı artsın diye yıl sonuna doğru kuyuları füzelerle vuracaklar...

İslam Memiş ise şöyle konuştu:

“Dünya her anlamda bin yıllık bir değişimden geçiyor. Fed beklenenden fazla faiz artırarak benim ekonomim ve param daha önemli şeklinde bir politika izliyor. Dolar karşısında her şey düşüyor. Yeni kurulan finansal piyasalarda, insanlar yine kısa vadede alırım satarım, para kazanırım diyorlarsa bunu rafa kaldırsınlar. Savaş ekonomisini sürekli gündeme getiren ülkeler var. Brent petrol 103 dolara geriledi, petrol üreten ülkeler bunu ister mi? Yıl sonuna doğru bütün petrol kuyuları füzelerle vurulacak. Petrol fiyatlarını artırmak için elinden gelen gayreti gösterecek yeni bir sistem var.”

Herkes bireysel önlemlerini alsın

Gıda krizi ve enerji krizi patlak vermesi durumunda Türkiye’nin tarım politikalarına geri döneceğini ifade eden Memiş, “Türkiye eskiden tarımda dünya birincisiydi. Küresel enflasyonun patlamasından bahsedilebilir ama enflasyonun yüzde 70’e çıkması sineye çekilebilir bir şey değil. Bireysel tedbirler almamız gerekiyor. Yeni dünya sistemi bireyler kazansın diye değil, bireyler kaybetsin ve sisteme mahkum olsun diye kuruldu. Merkez Bankası kararları önemli değil, herkes bireysel önlemlerini alsın” ifadelerini kullandı.

Doların 20 lirayı görmesinden sonra...

Memiş, Türkiye’nin seçim sürecinde olduğuna dikkat çekerek ocak ayında muslukların açılacağını söyledi. Doların yılsonuna doğru 20 TL’yi görmesinden sonra Merkez Bankasının bir faiz artırımına gidebileceğini kaydeden Memiş, TCMB’nin diğer Merkez Bankalarından ayrı bir politika izlediğini dikkat çekerek “Ancak bunu halk göğüsledi” dedi.

Kaynak: Tgrthaber