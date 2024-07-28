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Yerel Bu öldürmeye teşebbüs değil de ne? Bakın otobüsü sıkıştırıp nasıl kaza yaptırdı
Yerel

Bu öldürmeye teşebbüs değil de ne? Bakın otobüsü sıkıştırıp nasıl kaza yaptırdı

Yeniakit Publisher
2024-07-28 12:05:00 - 2024-07-28 12:32:12

Bursa'da sıkıştırdığı otomobil yüzünden kaza yapan otobüs şoförü saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Sıkıştıran otomobil ise hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ait 16 ALB 492 plakalı 38 nolu Terminal hattı otobüsü, seyir halindeyken, sokağa girmek isteyen otomobil sürücüsü önüne kırdı. Kaza yapmamak adına frene basan otobüs şoförü, yağmur sonrası kayganlaşan zeminde duramayınca taksi durağının önünde bulunan elektrik trafosuna çarptı. Otobüsü sıkıştıran otomobil sürücüsü ise hiçbir şey yokmuş gibi yoluna devam etti. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olayda şans eseri yaralanan olmazken, kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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Yorumlar

oflu baba

YAPILACAK TEK SEY OTOBUSU SIKISTIRAN O.COCUGUNU HAVAN TOPUNA KOYUP SURIYEYE ATMAKTIR BASKA TURLU BU ISIN ICINDEN KIMSE CIKAMAZ CADDELER SERSERI SOFORLERLE DOLDU ALLAH SONUMUZU HAYIR ETSIN.

yavuz

Emniyet özel aracı bulup trafikden men edip otobüsün kaza masrafları tahsil edilmeli.
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