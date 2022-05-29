Bu olayı ilk kez duyacaksınız! İşte Fetullah Gülen'i ikna eden CHP'li..

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Hüseyin Gülerce, Beyaz TV canlı yayınında konuştu.

Gülerce, Kasım Gülek'in FETÖ elebaşısı Fetulllah Gülen'i destekleyip, Gülen'i kamuoyuna tanıtan birkaç kişi arasında yer aldığını söyledi.

"Kasım Gülek, Fetullah Gülen'i kamuoyu önüne çıkaran ve herkesin gözü önünde sahiplenen kişidir. Ben o dönemde Kasım Gülek'in Fetullah Gülen üzerinde bu kadar etkisi olduğunu bilmiyordum." diyen Gülerce, Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın ilk tanıtım toplantısında buna şahitlik ettiğini anlattı.

Hüseyin Gülerce, şu ifadeleri kullandı:

İstanbul Dedeman Oteli'nde yeni kurulan Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın tanıtım toplantısı yapılıyor. Fetullah Gülen'in garip huyları var. Mesela bunu kendisi organize ediyor. "Artık gizli kalmak yerine açıktan görülelim" diyor ve vakfı kurup tanıtım toplantısı düzenliyor. Cem Karaca falan da gelmişti. Kasım Gülek de gelmişti. Bir haber geldi otele. "Fetullah Gülen gelmekten vazgeçmiş". Organize eden sensin. Değil mi? Sen çıkacaksın piyasaya, ilk defa görecekler.

Sonra aradan bir buçuk saat geçti, "geliyor" dediler. Ben de gayr-i ihtiyari "Kim ikna etti?" dedim. "Kasım Gülek ikna etti" dediler. Bu çok önemli. O gün tabi biz Kasım Gülek'in Fetullah Gülen'i sahiplenen üç-dört kişiden birisi olduğunu bilmiyoruz.