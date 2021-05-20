"Bu noktaya vardı" dedi! Katar'dan İsrail açıklaması: Acilen...
Katar, terörist İsrail'le ilgili, "Hızlı bir şekilde yaşanan Yahudileştirme ve yasa dışı yerleştirme etnik temizlik noktasına vardı." açıklamasında bulundu.
Katar, işgalci terörist İsrail'le ilgili, "Hızlı bir şekilde yaşanan Yahudileştirme ve yasa dışı yerleştirme etnik temizlik noktasına vardı." açıklamasını yaptı.
Konu ile ilgili Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'den açıklama geldi.
Al Sani, "İşgal altındaki bölgelerde yaşanan tehlikeli durum için acilen İsrail saldırılarının durdurulması gerekiyor" ifadelerini kullandı.