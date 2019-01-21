Bu ne rezil tezgâhtır? Sen gel de korkma! Gel de hastaneye koşma!

Halkımız, acaip tezgahlarla sağlığı üzerinden soyuluyor. İlaç sanayi ile bazı sağlık kuruluşları arasında toplumun gözünden uzakta bir "al gülüm ver gülüm" ticari paslaşması kurulmuş sanki.

Tıpkı balıkçıların balık avlarken balıkları ürkütüp ağlara yönlendirmesi gibi "yetkisi, bilgisi" kendinden menkul birileri, halkı uyduruk hastalık isimleri ile korkutup panikletiyor.

Bir zamanlar "domuz gribi" demişlerdi. Domuz algısıyla panikleyen insanlar hastanelere doluşmuştu. Bu defa akla hayale gelmez bir hayvan buldular: Gergedan!

Yeni giribin adı "Gergedan Gribi" oldu. Aylardır hayvanın korkunç görüntüsünün algısıyla panikleyen insanlar özel hastanelere koşuyor. Aciller "gergedan gribi oldum galiba.." diye alı al moru mor insanlarla dolu. Tuhaf olanı herkesin kulağı doldurulmuş: herkes "serum" taktırmak peşinde. Serum 95 lira! Bir kere de yetmez, iki gün sonra yine aynı kapıya koşacaksınız, ver bir kere daha 95 lira! Soygunu görüyor musunuz?

Bir bilim yuvası olması gereken,Bedrettin Dalan'ın özel Üniversitesi hâlâ bu "Gergedan Gribi" iddiasını resmi internet sitesinde tutmayı sürdürüyor.

Halbuki yalanlandı. Gergedan gribi, virüsü gibi birşey olmadığı, defaatle duyuruldu.

Mesela, Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, en sık nezleye yol açan virüsün rhinovirüs olduğunu belirterek "Gergedan isimlendirmesi doğru değil. Ne 'gergedan virüsü' ne de 'gergedan gribi' diye bir şey var. Dünyada da Türkiye dışında böyle bir isimlendirme kullanılmamıştır" dedi. Prof. Ceyhan şöyle devam etti:

Rino, burunla ilgili demektir, örneğin rinoplasti çok bilinir. Rhinovirüs de burunda hastalık yapan virüstür ve nezle hastalığının virüsü demektir. Bu isimlendirme doğru değil. Ne 'gergedan virüsü' ne de 'gergedan gribi' diye bir şey var. Gergedanın İngilizcesi rhino (rhinozorus) ama virüs adını, 'burun ile ilgili' anlamına gelen 'rhino'dan almaktadır."

"Rhinovirüs nezle yapar, grip yapmaz"

Ayaktaysan grip değil, nezlesin!

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, şu anda insanları hasta eden ve yaygın alarak görülen virüsün nezlenin en sık görüleni olduğunu belirtiyor. Halk arasında soğuk algınlığı olarak bilinen hastalığın, insanlarda en sık görülen bulaşıcı hastalık olduğunun altını çizen Ceyhan, bir çocuğun yıl içinde ortalama 8-10 kez soğuk algınlığı geçirebildiğini söylüyor.

"Şu anda herhangi bir yeni virüs söz konusu değil" dedi.

"Nezle ile grip karıştırılıyor"

Prof. Dr. Ceyhan, nezlenin burun akıntısı, hapşırık, öksürük, hafif baş ağrısı ve yine hafif ateş ile kendini gösterdiğini ve en fazla 7-10 gün sürdüğünü, kendiliğinden geçtiğini ve herhangi bir ilacı ya da aşısı olmadığını ifade etti. Burun akıntısının nadir görüldüğü gribin ise genellikle çok yüksek ateş, yaygın kas ağrısı, vücutta kırılma, baş ağrısı, akciğerde sıkıntı olması halinde öksürük ve nefes darlığı ile ilerlediğini ve mutlaka kişiyi yatağa düşürdüğünü anlatan Ceyhan, bir kişinin gribi kesinlikle ayakta geçiremeyeceğini aktardı.

Ceyhan, "Bir kişi, hasta olup ayakta dolaşabiliyorsa o kişi grip değil nezledir" uyarısında bulundu.

Nezle sıklığının artmasının soğuk hava ile bir ilgisi olmadığını, soğuk havada kişilerin daha çok kapalı ortamlarda bulunduğunu hatırlatan Ceyhan, bu ortamlarda bulaşma yolunun arttığına dikkati çekti. Bu sebeple kreş, okul, alışveriş merkezleri, askeri birlikler gibi ortamlarda nezle riski artıyor.