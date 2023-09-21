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Dünya Bu ne Paşinyan? Karabağ’da Ermenilere ait muhimmat deposu ortaya çıkartıldı!
Dünya

Bu ne Paşinyan? Karabağ’da Ermenilere ait muhimmat deposu ortaya çıkartıldı!

Yeniakit Publisher
2023-09-21 23:59:00 -

Azerbaycan ordusu, terörden temizlediği Karabağ'da Ermeni silahlı gruplara ait bir muhimmat deposuna ulaştı.

Azerbaycan’ın Karabağ’da yasadışı bulunan Ermeni silahlı gruplarına karşı başlattığı terörle mücadele operasyonun sona ermesinin ardından bölgede tarama faaliyetleri devam ediyor.

Silahları ambulansla sevk etmişler!

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Kelbecer ilinin Gozlukörpü yerleşim yerinde bulunan bir çiftliğin ahır bölümünün mühimmat deposu olarak kullanıldığının tespit edildiği bildirildi.

Söz konusu mühimmatın ambulansla çiftlik arazisine nakledildiğinin tespit edildiği aktarılan açıklamada, mühimmat deposunda roket, top mermileri, mayınlar ve çeşitli kalibrelerde mermiler bulunduğu açıklandı.

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