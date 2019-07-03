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Bu ne küstahlık! Namaz ve başörtüsü düşmanları ‘şehit sayılsın’ teklifi

FETÖ’nün sulandırması sebebiyle bütün üyeleri beraat eden Ergenekon davalarıyla CHP Grup Başkanvekili Engin Altay skandal ifadeler kullandı.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 18:01
Bu ne küstahlık! Namaz ve başörtüsü düşmanları ‘şehit sayılsın’ teklifi

Yargıtay’ın bozma kararının ardından yeniden görülen ve karara bağlanan 235 sanıklı Ergenekon Davasına ilişkin açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, skandal ifadeler kullandı.

TBMM'de basın toplantısı düzenleyen Altay, Ergenekon davasıyla ilgili, "FETÖ'nün darbe girişimine karşı sokağa çıkarak hayatını kaybedenler şehit sayıldığı gibi kumpas davalarında hayatını kaybedenlere de şehitlik unvanı verilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

CHP'li Altay'ın şehitlik istediği ve Ergenekon davasında yargılanırken ölen Türkan Saylan, Turhan Selçuk ve İlhan Selçuk başörtü ve imam hatip düşmanlığı ile tanınıyor.

İşte o isimlerden bazıları

Türkan Saylan

Ömrü boyunca başörtüsü düşmanlığı yapan fakat ömrünün sonunda başörtüsüne mahkum olan Türkan Saylan, başörtüsüne ve İslam'a olan nefretini şu ifadelerle dile getirmişti:

"Türban sorunu insan hakları sorunu değil, bir disiplin sorunudur. Herkes kurallara uymak zorundadır" 

"Çocuklarımızın namaz kılmasını değil bale yapmasını istiyoruz"

"Biz Türkler tarih boyunca hep akınlar yapmışız, yakmışız yıkmışız"

Turhan Selçuk

Turhan Selçuk, Müslüman milleti aşağılama görevini yıllardır sürdüren, din karşıtı Cumhuriyet gazetesinde çizdiği "türbanlı domuz" karikatürü ile başörtüsüne olan kinini kusmuştu.

İlhan Selçuk

Cumhuriyet gazetesinin baş yazarı İlhan Selçuk, başörtüsüne olan düşmanlığını şu sözlerle ifade etmişti:

Tesettür Müslümanlığın olmazsa olmaz gereği değildir...

Erkek egemenliğinin, kadına dönük üstünlüğünü simgeler...

Peki, Çankaya’da türban ne anlam taşıyor?..

Çankaya’ya başörtüsü tırmansaydı hiç kuşkusuz anlamı başka olurdu...

Çankaya’da başörtüsü yok...

Türban var...

Başka deyişle tesettürün siyasallaşmış biçimi Cumhurbaşkanlığı’na tırmandı...

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 18:01
  1. Turhan Selçuk
  2. Müslüman
  3. Cumhuriyet gazetesi
  4. Türkan Saylan

YORUM YAZ

  • Zıya Zıya 18 dk önce
    Dinime söven densizler sayılsın öyle peki bu üç şarlatan ne yapmış dinime dil uzatmış hakaret etmişler cehenneme kadar yolları var şimdi hesap verme zamanı cehennem ateşinde kül olsunlar inşallah kâfirler için yaşasın cehennem
  • Memo Memo 18 dk önce
    Allah aşkına şehitlik ne demek.ben kısaca tanımını Allah için.vatan için İslam'a İnan Kur'an a iman eden ve bu yolda ölene şehit denir. Bu sizin dediğiniz insanlar b..k yoluna geberip gitmiş atayist insanlar .Bunlara bu unvani vermek en büyük günahtır.
  • ÖzgünÖzgün19 dk önce
    Masum insanların hayatlarıyla oynadınız.Şehitlik sizin tekelinizde mi.Utanma yok,arlanma yok.Elbet gün gelir her kese hesabı sorulur.
  • IsmailIsmail19 dk önce
    Bu uc domuz kalmıştı bi şehit ilan edilmedik! Edin edin, bunlari da sehit ilan edin. Nasil olsa, kim sehittir kim degildir noktasinda, Allah svt ninemirleri ve resulu hz muhammed sav efendimizin sunnetinin hicbir onemi yok degil mi? Siz nefsinize, yani kafaniza gore sehadet dagitmaya devam edin bol keseden! Hatta haberekonu bu asagilik ve tescilli kafirlere bile... Euzu billa. La havle vela kuvvete illa billa aliyhil azim.

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