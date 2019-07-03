Bu ne küstahlık! Namaz ve başörtüsü düşmanları ‘şehit sayılsın’ teklifi

Yargıtay’ın bozma kararının ardından yeniden görülen ve karara bağlanan 235 sanıklı Ergenekon Davasına ilişkin açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, skandal ifadeler kullandı.

TBMM'de basın toplantısı düzenleyen Altay, Ergenekon davasıyla ilgili, "FETÖ'nün darbe girişimine karşı sokağa çıkarak hayatını kaybedenler şehit sayıldığı gibi kumpas davalarında hayatını kaybedenlere de şehitlik unvanı verilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

CHP'li Altay'ın şehitlik istediği ve Ergenekon davasında yargılanırken ölen Türkan Saylan, Turhan Selçuk ve İlhan Selçuk başörtü ve imam hatip düşmanlığı ile tanınıyor.

İşte o isimlerden bazıları

Türkan Saylan

Ömrü boyunca başörtüsü düşmanlığı yapan fakat ömrünün sonunda başörtüsüne mahkum olan Türkan Saylan, başörtüsüne ve İslam'a olan nefretini şu ifadelerle dile getirmişti:

"Türban sorunu insan hakları sorunu değil, bir disiplin sorunudur. Herkes kurallara uymak zorundadır"

"Çocuklarımızın namaz kılmasını değil bale yapmasını istiyoruz"

"Biz Türkler tarih boyunca hep akınlar yapmışız, yakmışız yıkmışız"

Turhan Selçuk

Turhan Selçuk, Müslüman milleti aşağılama görevini yıllardır sürdüren, din karşıtı Cumhuriyet gazetesinde çizdiği "türbanlı domuz" karikatürü ile başörtüsüne olan kinini kusmuştu.

İlhan Selçuk

Cumhuriyet gazetesinin baş yazarı İlhan Selçuk, başörtüsüne olan düşmanlığını şu sözlerle ifade etmişti:

Tesettür Müslümanlığın olmazsa olmaz gereği değildir...

Erkek egemenliğinin, kadına dönük üstünlüğünü simgeler...

Peki, Çankaya’da türban ne anlam taşıyor?..

Çankaya’ya başörtüsü tırmansaydı hiç kuşkusuz anlamı başka olurdu...

Çankaya’da başörtüsü yok...

Türban var...

Başka deyişle tesettürün siyasallaşmış biçimi Cumhurbaşkanlığı’na tırmandı...