Bu ne küstahlık! İsrail Başbakanı Netanyahu’dan BM'de Filistin'siz harita

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bugün ABD’nin New York şehrinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 78’inci Genel Kurulu’nda konuştu. Ülkesinin Suudi Arabistan ile ilişkileri normalleştirme yolunda olduğunu belirten Netanyahu, “İsrail ile Suudi Arabistan arasındaki barışın tarihi bir eşikte olduğuna inanıyorum” dedi.

Netanyahu, yeni bir barış çağının başlangıcının müjdelendiğini ifade ederken, Filistinlilerin bu harekete karşı çıkmamaları gerektiğini savundu. Böyle bir barışın Arap-İsrail çatışmalarının bitmesine katkı sağlayacağını belirten Netanyahu, “Diğer Arap devletlerini de İsrail ile ilişkilerini normalleştirmeye teşvik edecektir" dedi.

"FİLİSTİNLİLERE VETO HAKKI VERMEMELİYİZ"

Filistin lideri Mahmud Abbas'ın dünkü BM Genel Kurulu’ndaki konuşmasında, “Ortadoğu'da Filistin devleti olmadan barış olamayacağı” yönündeki ifadesini kesin bir şekilde reddeden İsrail Başbakanı Netanyahu, “Filistinlilere Arap ülkeleriyle yapılacak barış anlaşmalarını veto hakkı vermemeliyiz” ifadelerini kullandı.



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Öte yandan İsrail Başbakanı Netanyahu’nun konuşması sırasında kurula sunduğu harita dikkat çekti. Filistin’in olmadığı haritada işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze Şeridi İsrail’in bir parçası olarak görüldü.

FİLİSTİN'DEN TEPKİ

Filistin yönetimi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, BM'de yaptığı konuşmaya tepki gösterdi ve Filistinlilerin razı olmayacağı herhangi bir çözümün Orta Doğu'da barışı tesis edemeyeceğini belirtti.

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, Netanyahu'nun, "Filistinlilerin, Tel Aviv'in Arap ülkeleriyle yapacağı barış anlaşmalarında veto hakkı bulunmadığı" yönündeki açıklamalarıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Ebu Rudeyne'nin açıklamaları Filistin resmi ajansı WAFA'da yer aldı.

"Filistin halkının rızası olmadan, uluslararası kararlar ve Arap Barış Girişimi doğrultusundaki talepleri gerçekleşmeden bölgede barış ve istikrar olmayacak." ifadesini kullanan Ebu Rudeyne, Filistin'in resmi tutumunun bu olduğunu, bundan geri adım atılmayacağını, aksini düşünenlerin ise hata ettiğini ifade etti.

"Barış Filistin'le başlar. İstikrar, Filistin halkının meşru ulusal haklarını elde etmesi ve başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletini kurmasıyla sağlanır. O olmadan bölgede barış, güvenlik ve istikrar olmaz." diyen Ebu Rudeyne, Filistin halkının ulusal ilkelerinden sapmayacağını, topraklarına ve kutsallarına bağlı kalacağını; işgalin ise ne kadar sürerse sürsün bir gün biteceğini vurguladı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın arabuluculuğunda 2020 yılından itibaren bazı Arap ülkeleri ile İsrail arasında "Abraham Anlaşmaları"yla normalleşme sürecine girilmişti.