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Gündem Bu ne biçim bir iş? Biri savcı biri adli tıp müdürü
Gündem

Bu ne biçim bir iş? Biri savcı biri adli tıp müdürü

Yeniakit Publisher
2023-10-04 17:39:00 -
Bu ne biçim bir iş? Biri savcı biri adli tıp müdürü

Mardin Midyat’ta Adli Tıp Şube Müdürü olan Dr. Gözde Bağcı, ilçede Cumhuriyet Savcısı olan Mehmet Sait D.'den kendisini darp ve tehdit ettiği gerekçesiyle şikayetçi olduğunu duyurdu.

Mardin'in Midyat ilçesinde Adli Tıp Şube Müdürü Dr. Gözde Bağcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ilçede Cumhuriyet Savcısı olan ve kısa bir süre ilişki yaşadığı Mehmet Sait D.’nin kendisini darp ettiğini ileri sürdü.

Artı Gerçek'in aktardığı habere göre Bağcı, Mehmet Sait D.’den ayrılmasının ardından sürekli tehditler aldığını, 11 Temmuz'da iki kuzeni ile birlikte yanına gelen Mehmet Sait D.’nin kendisini tehdit ettiğini söyledi. Daha sonra savcının kendisini araca bindirdiğini ve yaklaşık bir saat boyunca darp ettiğini ileri süren Bağcı, şans eseri ölüm ve sakatlık tehlikesini atlattığını anlattı. Mehmet Sait D.'nin olaya tanıklık edenleri ise savcı kimliğini göstererek uzaklaştırdığını aktardı.

29 Temmuz günü savcı hakkında şikayetçi olduğunu belirten Bağcı, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilen dosyanın bomboş olduğunu, olay günü MOBESE ve iş yeri kayıtları olmasına rağmen bu delillerin dosyaya konulmadığını söyledi.

Bağcı, şüpheli savcının ifadesinde kendisi için 'takıntılı ve psikolojik sorunları var' dediğini aktararak yaşadığı şiddet süreciyle ilgili detaylı bilgileri ve şikayet dosyasının durumunu Instagram hesabındaki gönderilerinde paylaştı.

Bağcı, "Açık bilgilendirme ve çağrı hususunda elimden geleni yapmaya çalıştığım kayıtların; benzer şiddet tecrübesine maruz kalmış pek çok kişiye moral ve cesaret olmasına vesile olabildiğini gördüm" ifadesini kullandı.
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