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Medya Bu nasıl Said Nursi’nin yolundan gitmektir! Yeni Asya'dan kara leke gibi haber
Medya

Bu nasıl Said Nursi’nin yolundan gitmektir! Yeni Asya'dan kara leke gibi haber

Yeniakit Publisher
2023-12-08 23:38:00 -

Bediuzzaman Said Nursi Hazretleri'nin yolundan gittiklerini iddia eden Yeni Asya, tarihe kara leke olarak geçecek bir habere imza attı.

Gazetenin manşet haberinde, "Türkiye yalnızlaştı" başlığı kullanıldı.

Yeni Asya gazetesi, Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportorü'nün ülkemizi Azerbaycan ve Filistin halkına destek vermemizden dolayı hedef aldığı sözlerini destekledi.

Yeni Asya'nın kara leke olarak tarihe kazılan haberi Akit TV canlı yayınında konuşuldu.

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, "Onların adına ben utanıyorum" dedi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Karahasanoğlu, "Yeni Aya Gazetesi hiç mi utanmıyor?" diye sordu?

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