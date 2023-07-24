Bu nasıl milliyetçilik! Akşener medyasından Türk polisine iğrenç iftira

Aksaray'ın Tacin Mahallesi uygulama noktasında Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi ekipleri, Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ve mahalle çarşı bekçileri tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde denetim yapıldı.

Polisi fark eden 68 AAU 190 plakalı araç sürücü ters yola girerek kaçmaya başladı. Trafiği ve insanların canını tehlikeye atan sürücünün kaçtığını fark eden polis ekipleri aracın peşine düştü. Sürücü ve polis arasında kısa süren bir kovalamaca yaşandı.

Polise zorluk çıkardılar

Ekipler sürücüyü araçla birlikte çok kaçamadan yakaladı. Araçtan inmeyerek polise zorluk çıkartan sürücü Ayhan A. ile akrabası İbrahim A., araçtan zorla indirildi. Şüpheli araçtan indirilen sürücü ve arkadaşının üstleri arandı.

Şahıslar üzerinde yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmazken araç sürücüsü Ayhan A., "Polisten neden kaçtınız?" sorusuna, "Amirim arabanın bağlaması var. Kur'an çarpsın bir şey yok, vallahi bir şey yok" dedi.

Önce peşine taktı sonra helallik istedi

Polis ve bekçiler araç içerisinde geniş çaplı arama yaparken, arama esnasında araç başında bekleyen sürücü Ayhan A., arama yapan polis memurlarına, "Hakkınızı helal edin" diyerek helallik istedi.

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Araç muayenesiz ve sigortasız çıktı

Araç içerisinde yapılan aramada da herhangi bir suç unsuruna rastlanmazken araç üzerinde yapılan sorgulamada aracın muayenesiz ve sigortasız olduğu anlaşıldı.

Polisten kaçan sürücüye muayenesiz araç kullanmaktan 427 lira ve sigortasız araç kullanmaktan 196 lira para cezası kesildi. Trafikten men edilen otomobil ise otoparka çekildi.

Akşener'in Yeniçağ'ından provokatörlük

Tüm bu gelişmeleri aktaran sözde milliyetçi İYİ Parti lideri Meral Akşener'e yakın Yeniçağ, polisleri hedef aldı. Polislere, zengin ve fakire göre davrandıkları iddiasıyla iftira atan Yeniçağ, manşetinden, "Araba Tofaş olunca aslan kesildiler. Lüks araba olsaydı böyle mi olurdu?" ifadelerini kullandı.