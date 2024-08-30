Bu nasıl iş böyle? 40 yaşa öğrenci indirimi mi olur yahu?

Mevlüt Tezel, İstanbul’da 30 yaş üstü öğrencilere yönelik indirim tarifesini ele aldı. Tezel, indirimden faydalanmak için öğrenci görünen kişilerin artışına dikkat çekti ve toplu taşımada indirimlerin adil şekilde düzenlenmesi gerektiğini belirtti. 65 yaş üstü ücretsiz ulaşımın da sınırlandırılması gerektiğini savunan Sabah gazetesi yazarı Tezel, belediyelerin kaynaklarını daha etkili ve adil kullanması gerektiğini ifade etti. Mevlüt Tezel, şunları kaydetti:

"İstanbul'da 30 yaş üstü öğrenciler ayrı bir tarife kullanmaya başladı.

Aylık tam mavi kart bin 570 TL iken 30 yaş üstü öğrencilerin artık bin 413 TL ödemesini eleştirenler var.

Bence doğru karar.

Sırf indirimden faydalanmak için düşük puanlı üniversite bölümlerinde kendini öğrenci gösterenler var.

40-50 yaşında açık öğretime Akbil için kayıt olup sınavlara gitmeyen birçok insan var!

İETT'nin çocuklu annelere ücretsiz toplu taşıma imkânı sunması da anlamsız! Durumu iyi olup toplu taşımayı ücretsiz kullanan anneler de var!

65 yaş üstü insanların ücretsiz toplu taşıma kullanmasına da bir sınır getirilebilir. Örneğin günde dört kez ücretsiz toplu taşımaya binebilirler.

Sırf ücretsiz diye canı sıkıldıkça İstanbul'u turlayan yaşlılar var. Zengin ama yaşlı bir insanın bedavaya toplu taşıma kullanması sizce adil mi?

Adamın dört-beş dairesi, bankada yüklü parası var ama 65 yaşında diye bedavaya metroya biniyor.

Öte yandan 20'li yaşlarda bir öğrenci İstanbul'da dolaşırken yolculuk parasını hesaplamak zorunda kalıyor.

Yaşadığım mahallede kökten bina sahibi yaşlı bir çifte, İBB her gün yemek getiriyor! Onlar da yemeğini köpeklere veriyor, iyi mi?

Yok, böyle bir saçmalık!

Belediyeler saçma uygulamalarla kaynaklarını boşa harcayıp sonra da suya, taşımaya zam üstüne zam yapıyorlar!

Elbette yardım yapılsın ama gerçekten ihtiyacı olanlara yapılsın.

Gerçekten yardıma ihtiyacı olan vatandaşları tespit etmek çok mu zor?"

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