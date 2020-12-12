  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Bu nasıl insanlık! Kan donduran manzara
Aktüel

Bu nasıl insanlık! Kan donduran manzara

Aksaray’ın Eskil ilçesinde kamyonetin kasasında taşınan çoban köpeği, atlayınca bağlı bulunduğu ipte asılı kalıp, boğularak telef oldu.

Yeniakit Publisher
2020-12-12 15:29:00 -
Bu nasıl insanlık! Kan donduran manzara

Olay, dün saat 14.30 sıralarında Eskil ilçesinde meydana geldi. Henüz sürücüsü belirlenemeyen 34 MG 054 plakalı kamyonetin kasasında taşınan çoban köpeği, atlayınca bağlı bulunduğu iple asılı kaldı. Köpek boğularak telef oldu.

Olan bitenden habersiz sürücünün, köpeğin cansız bedeninin kasa demirinde asılı vaziyette yoluna devam ettiği anlar, Böğet Köyü Muhtarı Mustafa Özkan tarafından cep telefonuyla görüntülendi. 

Görüntülerde, muhtar Özkan'ın kamyonet sürücüsünü durdurarak tepki gösterdiği görüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Adres sistemi kökten değişiyor! Artık adresler böyle olacak
Gündem

Adres sistemi kökten değişiyor! Artık adresler böyle olacak

Kargo ve gönderilerin adresi bulamaması ve geri dönmemesi artık tarih oluyor. Adres sistemi baştan aşağıya değişiyor. Artık herkesin 9 hanel..
Dünyayı şoke etti! Kolaya yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı
Dünya

Dünyayı şoke etti! Kolaya yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı

Avusturyalı Milletvekili Michael Schnedlits, Avusturya meclisinde yaptığı koronavirüs testi ortalığı ayağa kaldırdı. Meclis konuşmasında ger..
Fatih Uğurlu anlattı: İnönü'nün eşi ile Atatürk neden tartıştı?
Gündem

Fatih Uğurlu anlattı: İnönü'nün eşi ile Atatürk neden tartıştı?

Gazeteci Fatih Uğurlu İnönü'nün eşi ile Atatürk arasında yaşanan bir tartışmanın nedenini anlattı.

Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay