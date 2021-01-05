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Gündem "Bu nasıl ikiyüzlülüktür" deyip tepki gösterdi! "CHP destek veriyor, CHP'li vekil beni şikayet ediyor"
Gündem

"Bu nasıl ikiyüzlülüktür" deyip tepki gösterdi! "CHP destek veriyor, CHP'li vekil beni şikayet ediyor"

CHP'li vekilin iftira davası açtığı Sıddık Gültekin, "Niçin Süleyman Girgin'e iftira atayım? Söylediklerimin tamamı doğrudur. Ben de Süleyman Girgin'i savcılığa şikayet edeceğim" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-01-05 19:26:00 - 2021-01-05 19:27:27
"Bu nasıl ikiyüzlülüktür" deyip tepki gösterdi! "CHP destek veriyor, CHP'li vekil beni şikayet ediyor"

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesinin ardından CHP milletvekilinin kendisini telefonla arayarak "davadan vazgeç" dediği iddiasında bulunan Sıddık Gültekin, söylediklerinin arkasında olduğunu bildirdi.

Gültekin, yaptığı açıklamada, kızının davasıyla ve acısıyla uğraştığını söyledi.

Olaydan sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini arayıp, taziye dileklerini ilettiğini anlatan Gültekin, şunları kaydetti:

"Bu nasıl bir ikiyüzlülüktür"

"Dün CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve CHP'liler davaya gelip destek veriyor. Adliye önünde basına, destek açıklaması yapıyor. Bugün Süleyman Girgin beni şikayet ediyor. Bu nasıl bir ikiyüzlülüktür? Söylediklerimin tamamı doğrudur, birçok şahidim de var. CHP'li milletvekillileri ve partililer arayıp taziye dileklerini iletti. Ben onlarla ilgili niye böyle bir şey söylemiyorum? Niçin Süleyman Girgin'e iftira atayım? Söylediklerimin tamamı doğrudur. Ben de Süleyman Girgin'i savcılığa şikayet edeceğim. Onu Allah'a havale ediyorum. Lütfen beni artık rahat bırakın, artık acılı bir baba olarak kızımın davasıyla ilgilenmek istiyorum."

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, bugün avukatı aracılığıyla, Sıddık Gültekin hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına "iftira ve hakaret" suçlamasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.

 

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